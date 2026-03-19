Estrenos de cine en Paraguay: una aventura espacial, terror y animación llegan a las salas

Varias nuevas propuestas llegan a las salas de cine esta semana, ofreciendo al público diversas opciones para disfrutar del séptimo arte. Una de ellas es “Proyecto Fin del Mundo” (Project Hail Mary), una película de aventuras y ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling (Barbie).

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Phil Lord y Christopher Miller, quienes estuvieron detrás de “La gran aventura LEGO”, son los directores de este largometraje que presenta a Ryland Grace (Gosling), un profesor de ciencias que se despierta en una nave espacial a años luz de casa.

A medida que Grace va recobrando la memoria, empieza a descubrir su misión en la nave: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Debe recurrir a sus conocimientos científicos y a ideas poco ortodoxas para salvar a la Tierra, pero también descubrirá una amistad inesperada.

Del reparto también participan Sandra Hüller (Anatomía de un accidente), Milana Vayntrub (This is us) y Lionel Boyce (The Bear).

“Boda Sangrienta 2″ (Ready or Not: Here I Come), una secuela de la comedia de terror de 2019 también llega desde hoy a los cines de Paraguay. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett vuelven a estar al frente de esta película protagonizada por Samara Weaving.

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La trama sigue a Grace quien, tras sobrevivir a un ataque de la familia Le Domas, descubre que alcanzó el siguiente nivel del juego. Esta vez, acompañada por su hermana Faith con quien tiene una relación distante, deberá tratar de sobrevivir y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo, enfrentando a cuatro familias rivales que la persiguen.

En el reparto de esta entrega están Kathryn Newton (Actividad paranormal 4), Sarah Michelle Gellar (Buffy, la cazavampiros), Elijah Wood (El señor de los Anillos) y David Cronenberg (Star Trek: Discovery).

Desde Rusia llega a las salas una nueva versión de “Pinocho”, bajo la dirección de Igor Voloshin. La película combina acción real con animación para contar la historia de Pinocho, su papá Carlo y sus amigos.

Desde Indonesia también llega a los cines de Paraguay la película animada “Jumbo”, que aborda la temática del acoso escolar y se convirtió en un gran éxito de taquilla en Asia. La dirección está a cargo de Ryan Adriandhy.

La trama sigue a Don, un niño regordete que sufre acoso escolar y es apodado “Jumbo”. Se encuentra con Meri, un espíritu que busca ayuda para encontrar a su familia, y con su ella iniciará esta aventura que promete conmover a grandes y chicos.

También en algunas salas se presentará la película española “Gemma Galgani”, que recrea la vida de la santa italiana canonizada en 1940.