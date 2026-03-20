“Bajo las banderas, el sol” inscribe a Paraguay entre los nominados a los Premios Platino

Hoy se dieron a conocer las nominaciones para los Premios Platino, el reconocimiento a lo mejor del cine y las series de Iberoamérica. Paraguay volverá a estar presente de la mano del documental “Bajo las banderas, el sol”, la ópera prima del cineasta Juanjo Pereira.

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La película paraguaya, que reúne imágenes de archivos de varios países en torno a la dictadura de Alfredo Stroessner, competirá por el premio a la Mejor Película Documental.

En esta categoría se enfrentará a la película brasileña “Apocalipsis en los trópicos”, y las españolas “Flores para Antonio” y “Tardes de soledad”.

La película argentina “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi; y la película española “Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, lideran las nominaciones con 11 candidaturas, incluyendo Mejor Película Iberoamericana de Ficción.

Le siguen la producción brasileña “El agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, con ocho nominaciones; y el largometraje español “Sîrat”, de Oliver Laxe, con siete candidaturas.

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En el apartado de las series, la más nominada es la producción argentina “El eternauta”, realizada por Bruno Stagnaro, a partir de la reconocida historieta de ciencia ficción. La misma cuenta con 13 nominaciones.

Le sigue la producción española “Anatomía de un instante”, realizada por Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez; con 12 nominaciones.

La premiación se llevará a cabo el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco en Xcaret de la Rivera Maya de México.

Los premios son organizados por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas).

Los principales nominados a los Premios Platino

Mejor película iberoamericana de ficción

Aún es de noche en Caracas (México, Venezuela)

Belén (Argentina)

Los domingos (España)

O agente secreto (Brasil, Francia, Holanda, Alemania)

Sîrat (España, Francia)

Mejor comedia iberoamericana de ficción

Homo Argentum (Argentina, España)

La Cena (España, Francia)

Un cabo suelto (Uruguay, Argentina y España)

Un poeta (Colombia, Alemania y Suecia)

Mejor película de animación

Decorado (España, Portugal)

Kayara (Perú, España)

Olivia & Las Nubes (República Dominicana)

Soy Frankelda (México)

Mejor película documental

Apocalípsis en los trópicos (Brasil)

Bajo las banderas, el sol (Paraguay, Argentina, EE.UU, Francia y Alemania)

Flores para Antonio (España)

Tardes de soledad (España, Francia, Portugal)

Mejor ópera prima

La misteriosa mirada del flamenco (Chile, España, Francia, Alemania, Bélgica)

Manas (Brasil, Portugal)

No nos moverán (México)

Sorda (España)

Premio al cine y educación en valores

Belén (Argentina)

La mujer de la fila (Argentina, España)

Manas (Brasil, Portugal)

Sorda (España)

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos)

Dolores Fonzi (Belén)

Kleber Mendonça Filho (O agente secreto)

Oliver Laxe (Sîrat)

Mejor interpretación masculina

Alberto San Juan (La cena)

Guillermo Francella (Homo Argentum)

Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta)

Wagner Moura (O agente secreto)

Mejor interpretación femenina

Blanca Soroa (Los domingos)

Dolores Fonzi (Belén)

Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas)

Patricia López (Los domingos)

Mejor interpretación masculina de reparto

Álvaro Cervantes (Sorda)

Édgar Ramírez (Aún es de noche en Caracas)

Juan Minujín (Los domingos)

Rodrigo Santoro (O último azul)

Mejor interpretación femenina de reparto

Camila Pláate (Belén)

Dira Paes (Manas)

Julieta Cardinali (Belén)

Nagore Aranburu (Los domingos)

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana de ficción o documental

Anatomía de un instante (España)

Chespirito: sin querer queriendo (México)

El eternauta (Argentina)

Las muertas (México)

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

Álvaro Morte (Anatomía de un instante)

Javier Cámara (Yakarta)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Ricardo Darín (El eternauta)

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

Candela Peña (Furia)

Carla Quílez (Yakarta)

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Paulina Gaitán (Las muertas)

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

César Troncoso (El eternauta)

David Lorente (Anatomía de un instante)

Eduard Fernández (Anatomía de un instante)

Juan Lecanda (Chespirito: Sin querer queriendo)

Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

Andrea Pietra (El eternauta)

Leticia Huijara (Las muertas)

Lorena Vega (Envidiosa)

Yalitza Aparicio (Cometierra)

Mejor serie de larga duración