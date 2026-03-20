Murió Chuck Norris: el legendario actor y experto en artes marciales falleció a los 86 años

Chuck Norris, reconocido mundialmente por su papel en Walker, Texas Ranger y numerosas producciones de artes marciales, falleció este viernes a la edad de 86 años. Según informó su entorno cercano, el deceso se produjo de manera repentina mientras el actor permanecía hospitalizado en Hawái.

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La confirmación llegó este viernes a través de su cuenta oficial de Instagram, donde su familia expresó el dolor por la pérdida.

“Con gran pesar en nuestros corazones, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris en la mañana de ayer”, señala la publicación realizada en Instagram.

La familia agregó que quiere mantener en privado las circunstancias de su fallecimiento, pero que “permaneció rodeado de su familia y se encontraba en paz”.

“Para el mundo, él fue un artemarcialista, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, él fue un esposo dedicado, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, acotaron sus allegados.

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Destacaron además que “vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas a quienes amaba”. “A través de su trabajo, disciplina y generosidad, inspiró a millones alrededor del mundo y dejó un impacto duradero en muchas vidas”, añade el texto.

El comunicado de la familia de Norris señala además que mientras sus corazones están rotos, se encuentran sumamente agradecidos por la vida que vivió y los momentos inolvidables que vivieron con él.

“El amor y apoyo que recibió de sus fans de todo el mundo significó mucho para él y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, ustedes no solamente fueron fans, fueron sus amigos”, remarca el texto.

En el comunicado, la familia confirmó que el actor había sido hospitalizado y pidió privacidad en este momento. “Gracias por amarlo con nosotros”, subraya el mensaje.

Un símbolo de la cultura pop

Chuck Norris, cuyo nombre real era Carlos Ray Norris, nació en Ryan, Oklahoma, el 10 de marzo de 1940. Fue militar y campeón en artes marciales.

Su debut en el cine fue en “Operación Dragón” (1972), como antagonista de Bruce Lee. Entre sus principales películas están “Furia silenciosa” (1982), “Marcado para morir” (1982), “Prisioneros de guerra” (1984), “La fuerza Delta” (1986), “Firewalker” (1986), entre otros.

Por casi dos décadas protagonizó la serie “Walker, Texas Ranger”, en la que interpretaba a Walker, un ranger dedicado a luchar contra el crimen en Dallas y todo el estado de Texas.

“No envejezco, subo de nivel”

Días pasados, en la celebración de su cumpleaños número 86, el actor publicó en su cuenta de Instagram un vídeo donde se lo veía entrenando artes marciales.

“No envejezco, subo de nivel”, señalaba en la publicación, celebrando la posibilidad de cumplir un nuevo año de vida, con buena salud y la posibilidad de hacer lo que le gustaba.

“Nada como un poco de acción en un día soleado para hacerte sentir joven”, agregó el actor, que a menudo era calificado como inmortal por sus seguidores en las redes sociales.