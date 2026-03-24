HBO revela la primera imagen de la serie de Harry Potter y anticipa un anuncio para mañana

La plataforma HBO reveló este martes la primera imagen promocional de la serie basada en el universo de Harry Potter, un proyecto televisivo que adaptará nuevamente las novelas de J. K. Rowling. En la imagen se observa a Dominic McLaughlin de espaldas, vestido con el uniforme de Quidditch de la casa Gryffindor, lo que marca el primer vistazo oficial a la estética que tendrá la producción.

El detalle que más llamó la atención fue el texto que acompaña la publicación: la palabra “mañana”, lo que sugiere que el estudio prepara un anuncio importante relacionado con la serie.

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Detalles de la primera imagen de la serie

Además de mostrar el uniforme del protagonista, los fanáticos detectaron varios elementos del universo mágico presentes en la imagen. Entre ellos destacan los escudos de Gryffindor y Hufflepuff, una bandera de los populares gemelos Fred Weasley y George Weasley, así como un pequeño fragmento visible de la famosa escoba Nimbus 2000.

También se confirmó que el protagonista llevará el número 7 en su uniforme de Quidditch y que una de las escenas recreadas podría mostrar un partido disputado en medio de la nieve, lo que sugiere que la serie buscará expandir visualmente algunos momentos del mundo mágico.

El equipo creativo detrás de la nueva adaptación

El diseño visual del colegio Hogwarts en la serie estará a cargo de la diseñadora de producción Mara LePere-Schloop. Su incorporación apunta a construir una nueva identidad estética para el mundo mágico, diferente de la vista en las películas.

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El proyecto cuenta además con Francesca Gardiner como showrunner y con Mark Mylod entre los directores y productores ejecutivos. La serie busca adaptar de forma más extensa cada uno de los libros originales, con una temporada dedicada a cada volumen de la saga.

La serie de Harry Potter se presenta como una reinterpretación televisiva del universo mágico que marcó a varias generaciones de lectores y espectadores, y esta primera imagen ya reactivó la expectativa mundial en torno a esta producción.