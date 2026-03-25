Cine y TV
25 de marzo de 2026 - 14:50

Exhibirán versión restaurada del telefilme paraguayo “El secreto de la señora”

La actriz Edda de los Ríos, en una escena de “El secreto de la señora”.
La actriz Edda de los Ríos, en una escena del telefilme “El secreto de la señora”, que será exhibido este jueves.GENTILEZA

“El secreto de la señora”, el primer telefilme realizado en Paraguay bajo la dirección de Hugo Gamarra y protagonizado por Edda de los Ríos, fue restaurado digitalmente y será proyectado este jueves 26. La actividad estará acompañada por un taller, que se llevará a cabo este viernes.

Por Maripili Alonso

A 37 años del estreno de “El secreto de la señora” (1989), el telefilme volverá a exhibirse en una versión restaurada digitalmente. La obra, basada en el cuento “Baldosas negras y blancas” de Dirma Pardo de Carugati, fue dirigida por el cineasta Hugo Gamarra Etcheverry.

Lea más: El documental “Bajo las banderas, el sol” volverá al cine desde este jueves

La producción fue emitida como una miniserie de tres capítulos a través del SNT y reúne a un reparto conformado por Edda de los Ríos, Mario Prono, Techi Pereira, Florencia Saguier y Blas Alcaraz.

El equipo técnico estuvo conformado por Luis Casco Pane (dirección de fotografía), Ray Armele y Bernardo Ismachoviez (camarógrafos), Ricardo Migliorisi (director de arte), Luis Szarán (compositor de la música original), Juan Ramón Benítez (maquillaje), Guillermo Schaerer (jefe de iluminación) y Ray Armele (editor).

Ray Armele y Hugo Gamarra en un momento del rodaje de "El secreto de la señora".
Ray Armele y Hugo Gamarra en un momento del rodaje de "El secreto de la señora".

La trama presenta a dos chicas jóvenes de condición humilde quienes son contratadas como trabajadoras domésticas en una mansión donde habita una mujer sola, refinada, que empieza a entrenar a las jóvenes en sus gustos finos. Tras la llegada de un hombre a la casa, el destino de las chicas cambia abruptamente.

“El secreto de la señora” se enmarca en el género del misterio y suspenso, un género poco explorado en ese entonces en la cinematografía paraguaya. Su rodaje se realizó en 1988, con talentos nacionales y en una modalidad de cooperativa entre Ara Films Producciones y el Centro de Comunicación Audiovisual.

El telefilme fue grabado en un soporte de vídeo analógico UMATIC y la restauración digital estuvo a cargo del Laboratorio de Soportes Magnéticos del IPAC.

Visionado y taller en el ISBA

Este jueves 26, de 18:00 a 20:30, en el local del Instituto Superior de Bellas Artes (Avda. Próceres de Mayo 251 c/ Mayor Graciano Barboza) se realizará la primera proyección de la copia restaurada digitalmente de “El secreto de la señora”, junto con un debate y un homenaje al equipo técnico y artístico de la película.

El viernes 27, a partir de las 18:00, se tendrá una jornada de taller centrada en la adaptación del cuento de Dirma Pardo de Carugati y una apreciación multidisciplinaria de la producción audiovisual, incluyendo la literatura, las artes escénicas, el diseño gráfico, la fotografía y la música.

Hugo Gamarra, Luis Casco Pane y Ray Armele marcando una escena con Graciela Barreto.
Hugo Gamarra, Luis Casco Pane y Ray Armele marcando una escena con Graciela Barreto.

Este visionado y taller está especialmente dirigido a docentes, estudiantes, amantes de la literatura y el cine. Será conducido por el investigador, historiador del cine, cineasta y docente Prof. Hugo Gamarra Etcheverry.

La actividad será de acceso libre y gratuito. La misma cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Cultura y las Artes (Fondec) y el ISBA, con la cooperación del programa Cine, Educación y Cultura.