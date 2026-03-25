Exhibirán versión restaurada del telefilme paraguayo “El secreto de la señora”

A 37 años del estreno de “El secreto de la señora” (1989), el telefilme volverá a exhibirse en una versión restaurada digitalmente. La obra, basada en el cuento “Baldosas negras y blancas” de Dirma Pardo de Carugati, fue dirigida por el cineasta Hugo Gamarra Etcheverry.

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La producción fue emitida como una miniserie de tres capítulos a través del SNT y reúne a un reparto conformado por Edda de los Ríos, Mario Prono, Techi Pereira, Florencia Saguier y Blas Alcaraz.

El equipo técnico estuvo conformado por Luis Casco Pane (dirección de fotografía), Ray Armele y Bernardo Ismachoviez (camarógrafos), Ricardo Migliorisi (director de arte), Luis Szarán (compositor de la música original), Juan Ramón Benítez (maquillaje), Guillermo Schaerer (jefe de iluminación) y Ray Armele (editor).

La trama presenta a dos chicas jóvenes de condición humilde quienes son contratadas como trabajadoras domésticas en una mansión donde habita una mujer sola, refinada, que empieza a entrenar a las jóvenes en sus gustos finos. Tras la llegada de un hombre a la casa, el destino de las chicas cambia abruptamente.

“El secreto de la señora” se enmarca en el género del misterio y suspenso, un género poco explorado en ese entonces en la cinematografía paraguaya. Su rodaje se realizó en 1988, con talentos nacionales y en una modalidad de cooperativa entre Ara Films Producciones y el Centro de Comunicación Audiovisual.

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El telefilme fue grabado en un soporte de vídeo analógico UMATIC y la restauración digital estuvo a cargo del Laboratorio de Soportes Magnéticos del IPAC.

Visionado y taller en el ISBA

Este jueves 26, de 18:00 a 20:30, en el local del Instituto Superior de Bellas Artes (Avda. Próceres de Mayo 251 c/ Mayor Graciano Barboza) se realizará la primera proyección de la copia restaurada digitalmente de “El secreto de la señora”, junto con un debate y un homenaje al equipo técnico y artístico de la película.

El viernes 27, a partir de las 18:00, se tendrá una jornada de taller centrada en la adaptación del cuento de Dirma Pardo de Carugati y una apreciación multidisciplinaria de la producción audiovisual, incluyendo la literatura, las artes escénicas, el diseño gráfico, la fotografía y la música.

Este visionado y taller está especialmente dirigido a docentes, estudiantes, amantes de la literatura y el cine. Será conducido por el investigador, historiador del cine, cineasta y docente Prof. Hugo Gamarra Etcheverry.

La actividad será de acceso libre y gratuito. La misma cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Cultura y las Artes (Fondec) y el ISBA, con la cooperación del programa Cine, Educación y Cultura.