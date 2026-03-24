El documental “Bajo las banderas, el sol” volverá al cine desde este jueves

La película, que tuvo su estreno nacional el 18 de septiembre de 2025 y convocó a más de 7.500 espectadores, vuelve a proyectarse en el marco del mes de marzo, un momento de memoria histórica para el país.

Lea más: El tráiler de “Spider-Man: A Brand New Day” hace historia con 718,6 millones de vistas

Con el título internacional “Under the Flags, the Sun”, el largometraje tuvo su estreno mundial en la Berlin International Film Festival, uno de los festivales de cine más importantes del mundo, también conocido como Berlinale. Tras competir en la sección Panorama, obtuvo el premio Fipresci, otorgado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica.

Además, el documental representará a Paraguay en la próxima edición de los Premio Platino, el reconocimiento al cine y las series iberoamericanas que celebrará su XIII edición, compitiendo por el premio a la Mejor Película Documental.

Esta semana, la película también se encuentra participando del reconocido Festival Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia.

Un archivo reconstruido

“Bajo las banderas, el sol” está construido íntegramente a partir de archivo audiovisual encontrado en distintos países del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A través de estas imágenes, el documental revisita los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, uno de los regímenes más largos del siglo XX en América Latina, cuyas consecuencias siguen presentes en la historia reciente del país.

Para la realización de la película se investigaron más de 100 horas de material audiovisual en diversos formatos, tanto fílmicos como de video. El corte final reúne archivos provenientes de Paraguay, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Japón, Taiwán, España, Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica.

A partir de este corpus de imágenes raras y muchas veces inéditas, el documental reconstruye fragmentos de un periodo histórico que marcó profundamente a la sociedad paraguaya.

El regreso a la pantalla grande

Tras su paso por salas en 2025, el documental vuelve a exhibirse en funciones especiales y por tiempo limitado en Cinemark del Paseo La Galería en Asunción.

Este reestreno ofrece una nueva oportunidad para que el público paraguayo vuelva a encontrarse con una obra que dialoga con la memoria histórica del país a través del cine documental, en cartelera desde el 26 de marzo.

De esta manera, el documental propone mirar nuevamente estas imágenes para reflexionar sobre un periodo histórico cuyos ecos aún resuenan en el Paraguay contemporáneo.