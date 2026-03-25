HBO lanza primer trailer de la serie de Harry Potter y anuncia fecha de estreno

La esperada adaptación televisiva de Harry Potter presentó su primer adelanto, que recorre algunos de los momentos más emblemáticos del inicio de la saga y anticipa el tono de la serie que prepara HBO.

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El tráiler comienza con Harry viviendo en el pequeño armario bajo las escaleras de la casa de sus tíos: los Dursley. Allí se puede ver la hostilidad con que lo tratan, sobre todo su tía Petunia, a quien vemos cortándole el cabello, o a su primo Dudley molestándolo en el colegio.

Todo ello termina cuando llega la carta que confirma su admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. A partir de ese momento, el avance introduce al gigante Hagrid, quien revela a Harry la existencia del mundo mágico y le cuenta detalles sobre sus padres fallecidos. Con su equipaje listo, el joven protagonista atraviesa la entrada oculta del andén 9¾ para abordar el tren Hogwarts Express.

En el viaje aparecen quienes serán sus principales compañeros de aventura. Harry conoce a Ron Weasley, a quien el tráiler muestra despidiéndose de su madre antes de subir al tren, y poco después se une Hermione Granger. En una de las escenas, Ron le hace la emblemática pregunta: “¿De verdad eres Harry Potter?”.

El adelanto también incluye un montaje con diferentes momentos en Hogwarts: el trío recorriendo los pasillos del castillo, Harry recibiendo su primera escoba de Quidditch y breves apariciones de personajes clave como Albus Dumbledore, Severus Snape, Draco Malfoy, el fabricante de varitas Ollivander y el Sombrero Seleccionador.

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La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, acompañado por Alastair Stout en el papel de Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. Juntos deberán adaptarse a la vida en Hogwarts, formar amistades y, en esta primera temporada, enfrentarse a las primeras señales de la amenaza de Lord Voldemort.

El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid. A ellos se suman Paul Whitehouse (Argus Filch), Luke Thallon (Quirinus Quirrell), Lox Pratt (Draco Malfoy), Bel Powley y Daniel Rigby como Petunia y Vernon Dursley, además de Katherine Parkinson en el papel de Molly Weasley.

La producción está concebida como una adaptación fiel de las novelas: cada temporada abordará uno de los siete libros de la saga. La serie se filmó en Warner Bros. Studios Leavesden, en el Reino Unido, y cuenta con Francesca Gardiner como showrunner. La dirección de varios episodios está a cargo de Mark Mylod, conocido por su trabajo en Succession.

La primera temporada de la serie está prevista para estrenarse en Navidad de 2026.