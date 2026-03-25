Cine y TV
25 de marzo de 2026 - 16:57

HBO lanza primer trailer de la serie de Harry Potter y anuncia fecha de estreno

Alastair Stout, Dominic McLaughlin y Arabella Stanton como Ron, Harry y Hermione.
Alastair Stout, Dominic McLaughlin y Arabella Stanton como Ron, Harry y Hermione.

La nueva serie de Harry Potter reveló su primer trailer oficial, ofreciendo un vistazo a los momentos iniciales de la historia del joven mago y a los personajes que marcarán su llegada a Hogwarts. La producción, que promete adaptar fielmente los libros de J. K. Rowling, estrenará su primera temporada este año en Navidad.

Por ABC Color

La esperada adaptación televisiva de Harry Potter presentó su primer adelanto, que recorre algunos de los momentos más emblemáticos del inicio de la saga y anticipa el tono de la serie que prepara HBO.

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El tráiler comienza con Harry viviendo en el pequeño armario bajo las escaleras de la casa de sus tíos: los Dursley. Allí se puede ver la hostilidad con que lo tratan, sobre todo su tía Petunia, a quien vemos cortándole el cabello, o a su primo Dudley molestándolo en el colegio.

Todo ello termina cuando llega la carta que confirma su admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. A partir de ese momento, el avance introduce al gigante Hagrid, quien revela a Harry la existencia del mundo mágico y le cuenta detalles sobre sus padres fallecidos. Con su equipaje listo, el joven protagonista atraviesa la entrada oculta del andén 9¾ para abordar el tren Hogwarts Express.

Harry Potter en una escena de la primera temporada de la serie que se estrenará en diciembre.
Harry Potter en una escena de la primera temporada de la serie que se estrenará en diciembre.

En el viaje aparecen quienes serán sus principales compañeros de aventura. Harry conoce a Ron Weasley, a quien el tráiler muestra despidiéndose de su madre antes de subir al tren, y poco después se une Hermione Granger. En una de las escenas, Ron le hace la emblemática pregunta: “¿De verdad eres Harry Potter?”.

El adelanto también incluye un montaje con diferentes momentos en Hogwarts: el trío recorriendo los pasillos del castillo, Harry recibiendo su primera escoba de Quidditch y breves apariciones de personajes clave como Albus Dumbledore, Severus Snape, Draco Malfoy, el fabricante de varitas Ollivander y el Sombrero Seleccionador.

John Litgow como Albus Dumbledore.
John Litgow como Albus Dumbledore.

La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, acompañado por Alastair Stout en el papel de Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. Juntos deberán adaptarse a la vida en Hogwarts, formar amistades y, en esta primera temporada, enfrentarse a las primeras señales de la amenaza de Lord Voldemort.

El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid. A ellos se suman Paul Whitehouse (Argus Filch), Luke Thallon (Quirinus Quirrell), Lox Pratt (Draco Malfoy), Bel Powley y Daniel Rigby como Petunia y Vernon Dursley, además de Katherine Parkinson en el papel de Molly Weasley.

Paapa Essiedu como Severus Snape.
Paapa Essiedu como Severus Snape.

La producción está concebida como una adaptación fiel de las novelas: cada temporada abordará uno de los siete libros de la saga. La serie se filmó en Warner Bros. Studios Leavesden, en el Reino Unido, y cuenta con Francesca Gardiner como showrunner. La dirección de varios episodios está a cargo de Mark Mylod, conocido por su trabajo en Succession.

La primera temporada de la serie está prevista para estrenarse en Navidad de 2026.