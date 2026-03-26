Instinto implacable

Título original: Protector

Dirección: Adrian Grünberg

Guion: Bong-Seob Mun

Elenco: Milla Jovovich, Matthew Modine, D.B. Sweeney, Don Harvey, Arica Himmel, Michael Stahl-David, Isabel Myers

Calificación: Para mayores de 16 años

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Duración: 91 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:30; 22:00 (subtitulada)

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:25 (en español). 13:00; 19:15 (subtitulada)

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:30; 19:15 (en español)

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 15:10; 18:45 (en español)

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:20 (en español). 21:00 (subtitulada)

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 14:50; 18:30 (en español). 22:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:10; 21:00 (en español)

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:35; 18:30 (en español)

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:10; 21:00 (en español)

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 13:20; 21:00 (en español)

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:15 (en español)

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (en español)

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:50 (en español). 21:30 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 18:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 20:40 (en español)