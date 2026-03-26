Cine y TV
26 de marzo de 2026 - 16:35

Turbulencia: Pánico en el aire

Una pareja emprende un viaje en un globo de aire caliente, pero descubren que hay una tercera persona en el aire con ellos y que todos corren un gran peligro.

Por ABC Color

Título original: Turbulence

Dirección: Claudio Fäh

Guion: Andy Mayson

Elenco: Hera Hilmar, Jeremy Irvine, Kelsey Grammer, Olga Kurylenko, Lionel Robert Blanc, Peter Gantzler

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 91 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:50; 21:50 (subtitulada)

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:15; 15:15; 19:15 (subtitulada). 17:15; 21:15 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:30; 17:20 (en español)

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 17:00; 22:30 (en español)

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 16:40 (en español). 20:20 (subtitulada)

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:30 (en español)

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español)

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:20 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:15 (en español)