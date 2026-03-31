Premio Julie Banks: sigue abierta la convocatoria para primeras obras documentales

La Asociación de Documentalistas del Paraguay (DocPy), junto a Noelia Libertad Armele Banks, mantiene abierta hasta el 6 de abril la convocatoria al Premio Julie Banks, dirigido a realizadores paraguayos (o extranjeros con residencia en el país) de entre 18 y 40 años que se encuentren desarrollando su primer cortometraje documental, con inscripción disponible a través del enlace en la biografía de @docparaguay en Instagram.

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El premio busca impulsar proyectos audiovisuales en etapa de desarrollo que representen una primera obra dentro del documental, con especial atención a miradas emergentes que aborden la realidad paraguaya desde una perspectiva sensible y comprometida. La iniciativa se enmarca en un homenaje a Julie Banks, figura clave en la historia del audiovisual nacional, cuyo trabajo como productora, gestora cultural y promotora de políticas públicas dejó huella en el sector.

La convocatoria está orientada a proyectos de entre 15 y 30 minutos de duración prevista, que puedan explorar temáticas libres dentro del género documental, siempre que no incluyan contenidos discriminatorios ni respondan a fines publicitarios o institucionales. Se valorarán especialmente aquellas propuestas que dialoguen con contextos locales, ya sean rurales o suburbanos, que evidencien un vínculo directo entre los realizadores y las historias que abordan, y que planteen enfoques vinculados a lo social, cultural o ambiental desde una perspectiva de derechos.

Los proyectos pueden presentarse de manera individual o en equipo y no es excluyente contar con formación académica en el ámbito audiovisual. Como parte del proceso de inscripción, se solicita el desarrollo conceptual de la obra, incluyendo sinopsis, tratamiento narrativo y estético, así como un plan de trabajo y presupuesto estimado. En caso de contar con material audiovisual previo, también puede adjuntarse un fragmento o referencias visuales que acompañen la propuesta.

El proceso de selección contempla una etapa de preselección a cargo de la coordinación del premio, seguida por la evaluación de un jurado integrado por profesionales del ámbito cinematográfico a nivel nacional e internacional. Los proyectos elegidos competirán por tres premios económicos, encabezados por un primer lugar de G. 10.000.000, además de instancias de acompañamiento para el desarrollo de las obras.

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Más allá del incentivo económico, el Premio Julie Banks busca ser una plataforma para fomentar nuevas voces dentro del cine documental paraguayo, en línea con su legado. Banks, quien lideró la primera Dirección Nacional del Audiovisual en el país y participó en múltiples proyectos cinematográficos y televisivos, promovió a lo largo de su trayectoria una visión del documental como herramienta de expresión social y construcción de memoria.

La convocatoria permanece abierta hasta el 6 de abril y las bases completas, junto con el formulario de inscripción, se encuentran disponibles en el enlace de la biografía de la cuenta de Instagram @docparaguay.