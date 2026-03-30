Cultura
30 de marzo de 2026 - 17:01

Agenda de Semana Santa en Asunción: tours, tradiciones y propuestas culturales

Una variedad de opciones culturales se desarrollan en Asunción para vivenciar la Semana Santa y sus tradiciones.
Una variedad de opciones culturales se desarrollan en Asunción para vivenciar la Semana Santa y sus tradiciones.Gentileza

Para quienes deciden quedarse en la capital durante la Semana Santa, diversas instituciones impulsan una agenda de actividades culturales, religiosas y tradicionales en distintos puntos de Asunción, con propuestas gratuitas y abiertas al público.

Por ABC Color

La agenda de Semana Santa en Asunción se desarrolla del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril, con actividades organizadas principalmente por la Dirección de Acción Cultural y Comunitaria de la Municipalidad de Asunción, en conjunto con organizaciones barriales, grupos religiosos y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

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Las propuestas incluyen elaboración tradicional de chipa, recorridos turísticos, visitas guiadas, vía crucis y presentaciones culturales en distintos espacios de la ciudad, con acceso libre y gratuito en la mayoría de los casos.

Lunes 30 de marzo

La programación inició con una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa paraguaya. A la mañana y siesta se realizó el chipa kavure apo, una jornada de elaboración tradicional de chipa en Sajonia, organizada junto al Oratorio San Cayetano.

Por la tarde, de 18:00 a 22:00, se llevará a cabo un Vía Crucis en el Mirador de Punta Karapã, con participación de la comunidad local.

Martes 31 de marzo

Las actividades continúan desde temprano con una demostración de elaboración y degustación de chipa con cocido en Punta Karapã, de 6:00 a 13:00.

A las 11:00, los elencos municipales ofrecerán el espectáculo “Folclore viajero” en la Estación de Buses de Asunción.

Ya en horas de la tarde, de 18:00 a 22:00, tendrá lugar el purahéi ñembo’e con los estacioneros Ángeles del Cielo del Bañado Sur, en Sajonia.

La elaboración de chipa es una de las tradiciones de Semana Santa más representativas de Paraguay.
La elaboración de chipa es una de las tradiciones de Semana Santa más representativas de Paraguay.

Miércoles 1 de abril

A las 18:00 se realizará la actividad “Secretos del Palacio”, una visita guiada con acceso libre mediante agendamiento previo al (0983) 981212, a través de Senatur.

Jueves 2 de abril

La jornada incluye varias opciones desde la mañana. A las 10:00 se desarrollará un tour religioso por templos emblemáticos como la Encarnación, el Panteón de los Héroes y la Catedral Metropolitana (Museo Bogarín).

En paralelo, de 10:00 a 16:00, el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” abrirá sus puertas al público con acceso libre. Por la tarde, a las 18:00, se repetirá la visita “Secretos del Palacio”.

Finalmente, a las 21:00 se realizará un Vía Crucis barrial con los Estacioneros Juventud Católica del Grupo San Juan, recorriendo desde Tte. Díaz de Pefour, Avda. Stella Maris, Hernadarias, Santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Estrella.

La Iglesia de la Encarnación es otro de los lugares que podrá ser visitado durante los recorridos.
La Iglesia de la Encarnación es otro de los lugares que podrá ser visitado durante los recorridos.

Viernes 3 de abril

El Viernes Santo concentra varias actividades desde la mañana. A las 8:00, Senatur propone un bicitour guiado por siete iglesias, con salida desde Turista Róga en la Costanera.

A las 9:00, otra opción similar partirá desde la Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamín Constant), organizada junto a colectivos ciclistas.

Durante el día, de 10:00 a 16:00, el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” volverá a recibir visitantes.

A las 14:00 se realizará una visita a cementerios emblemáticos de la ciudad con los estacioneros del Grupo San Juan, partiendo desde el Cementerio del Sur.

A las 15:00, el mismo sitio, tendrá lugar otra actividad de carácter religioso con los estacioneros del Bañado Sur.

La jornada culmina a las 19:00 con un Vía Crucis en el Parque Carlos A. López, recordando las 14 estaciones de Jesucristo.

Llegar a las siete iglesias con bicicletas es otro de los atractivos.
Llegar a las siete iglesias con bicicletas es otro de los atractivos.

Sábado 4 de abril

A las 18:00 se desarrollará nuevamente la visita guiada “Secretos del Palacio”, con inscripción previa, al número citado.

Domingo 5 de abril

Como cierre de la agenda, de 10:00 a 22:00 se realizará el taller de artes plásticas “Cristo vive, aleluya” en el Centro Comunal San Jerónimo, dirigido a toda la familia.