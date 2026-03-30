Agenda de Semana Santa en Asunción: tours, tradiciones y propuestas culturales

La agenda de Semana Santa en Asunción se desarrolla del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril, con actividades organizadas principalmente por la Dirección de Acción Cultural y Comunitaria de la Municipalidad de Asunción, en conjunto con organizaciones barriales, grupos religiosos y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

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Las propuestas incluyen elaboración tradicional de chipa, recorridos turísticos, visitas guiadas, vía crucis y presentaciones culturales en distintos espacios de la ciudad, con acceso libre y gratuito en la mayoría de los casos.

Lunes 30 de marzo

La programación inició con una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa paraguaya. A la mañana y siesta se realizó el chipa kavure apo, una jornada de elaboración tradicional de chipa en Sajonia, organizada junto al Oratorio San Cayetano.

Por la tarde, de 18:00 a 22:00, se llevará a cabo un Vía Crucis en el Mirador de Punta Karapã, con participación de la comunidad local.

Martes 31 de marzo

Las actividades continúan desde temprano con una demostración de elaboración y degustación de chipa con cocido en Punta Karapã, de 6:00 a 13:00.

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A las 11:00, los elencos municipales ofrecerán el espectáculo “Folclore viajero” en la Estación de Buses de Asunción.

Ya en horas de la tarde, de 18:00 a 22:00, tendrá lugar el purahéi ñembo’e con los estacioneros Ángeles del Cielo del Bañado Sur, en Sajonia.

Miércoles 1 de abril

A las 18:00 se realizará la actividad “Secretos del Palacio”, una visita guiada con acceso libre mediante agendamiento previo al (0983) 981212, a través de Senatur.

Jueves 2 de abril

La jornada incluye varias opciones desde la mañana. A las 10:00 se desarrollará un tour religioso por templos emblemáticos como la Encarnación, el Panteón de los Héroes y la Catedral Metropolitana (Museo Bogarín).

En paralelo, de 10:00 a 16:00, el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” abrirá sus puertas al público con acceso libre. Por la tarde, a las 18:00, se repetirá la visita “Secretos del Palacio”.

Finalmente, a las 21:00 se realizará un Vía Crucis barrial con los Estacioneros Juventud Católica del Grupo San Juan, recorriendo desde Tte. Díaz de Pefour, Avda. Stella Maris, Hernadarias, Santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Estrella.

Viernes 3 de abril

El Viernes Santo concentra varias actividades desde la mañana. A las 8:00, Senatur propone un bicitour guiado por siete iglesias, con salida desde Turista Róga en la Costanera.

A las 9:00, otra opción similar partirá desde la Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamín Constant), organizada junto a colectivos ciclistas.

Durante el día, de 10:00 a 16:00, el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” volverá a recibir visitantes.

A las 14:00 se realizará una visita a cementerios emblemáticos de la ciudad con los estacioneros del Grupo San Juan, partiendo desde el Cementerio del Sur.

A las 15:00, el mismo sitio, tendrá lugar otra actividad de carácter religioso con los estacioneros del Bañado Sur.

La jornada culmina a las 19:00 con un Vía Crucis en el Parque Carlos A. López, recordando las 14 estaciones de Jesucristo.

Sábado 4 de abril

A las 18:00 se desarrollará nuevamente la visita guiada “Secretos del Palacio”, con inscripción previa, al número citado.

Domingo 5 de abril

Como cierre de la agenda, de 10:00 a 22:00 se realizará el taller de artes plásticas “Cristo vive, aleluya” en el Centro Comunal San Jerónimo, dirigido a toda la familia.