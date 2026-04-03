03 de abril de 2026 - 12:14

Jugada maestra

Un hábil estafador que se especializa en limpiar las reputaciones de la élite de los negocios se ve envuelto en un peligroso juego de engaños cuando acepta un encargo que parece ser su “jugada maestra”, pero que termina poniendo en riesgo su propia vida y libertad en una trama en la que nada es lo que parece.

Título original: How to Make a Killing

Dirección: John Patton Ford

Guion: John Patton Ford (basado en una película escrita por Robert Hamer y John Dighton)

Elenco: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Bill Camp, Zach Woods, Topher Grace, Ed Harris, Bianca Amato

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 105 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:15; 21:50 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:20; 21:40 (en español); 13:00; 15:10; 19:30 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:00; 19:15; 21:20 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 22:30 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:30; 18:00; 22:15 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 21:00 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:15; 15:10; 17:20; 19:30 (en español); 21:40 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 18:20; 20:30 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:15; 16:00; 20:00 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 18:20; 20:30 (en español).

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 16:20; 21:30 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 22:00 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:50; 16:00; 18:10; 20:20 (en español); 22:15 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 20:00 (en español).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái, Ruta PY05 casi Primero de Marzo), 16:35 (en español).