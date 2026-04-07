Marcelo Martinessi estrena “Narciso” en nuestro país: “Esta película es profundamente paraguaya”

La alfombra roja ya está desplegada para lo que será esta noche el avant-première de “Narciso”, el segundo largometraje de Marcelo Martinessi, que llega este jueves 9 de abril a los cines de nuestro país tras su galardonado debut en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde obtuvo el Premio Fipresci tras su participación en la sección Panorama.

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La película, inspirada en sucesos reales y en las investigaciones de Guido Rodríguez Alcalá para su novela “Narciso”, invita al público a viajar a través de la ficción a 1959, cuando el rock irrumpe en la radio de Paraguay, mientras un régimen militar comienza a consolidarse.

“Siento que de alguna forma, a pesar de todos los países que están involucrados y todos los componentes que hacen que hagamos un cine muy internacional, esta película es profundamente paraguaya”, expresó Martinessi, que llevó adelante este filme en coproducción con otros seis países.

Destacó que la película si bien está situada en los años ‘50, cuenta con “guiños al presente” y con “posibilidades de generar diálogos”.

“Creo que si el cine puede llegar a salir un poco de la pantalla, hacer que nos pensemos, al hacer que de alguna manera hablemos de memoria pero también de futuro; creo que estamos dándole al cine un lugar importante para nuestra sociedad y para nuestro futuro”, agregó el cineasta.

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El productor Sebastián Peña Escobar afirmó que a diferencia de “Las Herederas”, la ópera prima de Martinessi; esta película “se ubica en un contexto histórico particular, con cuestiones que tienen que ver con el autoritarismo, es mucho más universal en muchos aspectos”.

En este sentido, el productor cree que “Narciso” tiene “más posibilidad de dialogar con la audiencia y un público más amplio”. “Tiene muchas capas la película y esperamos que sea bien recibida”, agregó.

La música es un elemento fundamental en la historia de “Narciso”, cuya paleta sonora va desde clásicos del rock a emblemáticas canciones del folclore paraguayo, además de la banda sonora original compuesta por Zeltia Montes.

Martinessi afirmó que a la hora de adaptar y crear a partir del libro de Guido Rodríguez Alcalá, lo primero que le vino a la mente fue “conseguir que esa radio sea un territorio de disputa entre la música paraguaya y el rock and roll”.

“A mí me pasaba que yo amo la música paraguaya y no quería que quede como lo antiguo contra lo nuevo. Vas a ver en la película que no hay una postura con respecto a la calidad musical, sino que eran músicas que en ese momento por estar en un contexto autoritario no podían convivir”, indicó.

“Narciso” también trae a la gran pantalla el radioteatro, un género muy popular en la época, que también sumó los aportes musicales de Ale Leju y Jorge “Bochín” Brítez.

La trama presenta al magnético Narciso Arévalos (Diro Romero), un joven que regresa a Asunción luego de estar un tiempo en Buenos Aires y busca dar a conocer el rock and roll. Pero su muerte prematura deja entrever una trama de deseos ocultos y opresión política.

El reparto incluye a Manuel Cuenca, Margarita Irún, Natalia Cálcena, Arturo Fleitas, Belén Vierci, Aníbal Ortiz, Alberto Sánchez Pastor, Mimí Monte, Maca Candia, Liz Fernández, Florencia Boccia, entre otros. También participan el actor franco-argentino Nahuel Pérez Biscayart y la actriz española Mona Martínez.

Varias capas de lectura

Martinessi afirmó que esta película “permite que cada persona lleve algo que siente cercano”. “Me parece que es una película que no tiene una sola lectura”, agregó.

En este sentido señaló que “Narciso” tiene una capa histórica, con “un montón de componentes para pensar en esa Asunción soñada, inventada que está ahí en la película”; una capa política y también una capa queer.

“Creo que hay un montón de posibles lecturas y un deseo grande de que la gente pueda realmente conectar desde un lugar íntimo y personal, a pesar de que la película tiene una ambición grande”, remarcó el cineasta.