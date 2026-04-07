Visita guiada recorre la muestra del Premio Henri Matisse en la Manzana de la Rivera

La Asociación de Galerías de Arte del Paraguay (Asgapa) invita a una visita guiada por la exposición del Premio Henri Matisse este miércoles 8 de abril, de 19:00 a 20:00, en el Centro Cultural Manzana de la Rivera de Asunción (Ayolas esq. Benjamín Constant), con acceso libre y gratuito para todo público.

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La actividad propone un acercamiento directo a las obras finalistas del principal galardón de las artes visuales en Paraguay, en un recorrido comentado por la curadora María Eugenia Ruiz, con el acompañamiento de las artistas Paz Moreno Re y Camila Ocampos, quienes compartirán sus procesos y perspectivas en torno a las piezas exhibidas.

La muestra reúne los trabajos seleccionados en la más reciente edición del Premio Henri Matisse, cuya ceremonia de premiación en marzo marcó la apertura de esta exposición colectiva. En esa instancia, el jurado distinguió con el primer premio a Paz Moreno Re, destacando la solidez de su propuesta escultórica y su capacidad para articular memoria histórica mediante el uso de recursos tecnológicos, construyendo una metáfora visual sobre un episodio silenciado.

El reconocimiento principal consiste en una residencia artística de dos meses en la Cité Internationale des Arts, en París, junto con una beca para el aprendizaje del idioma francés, lo que posiciona al premio como una plataforma de proyección internacional para artistas locales.

Por su parte, Camila Ocampos obtuvo el segundo lugar por un conjunto de obras que exploran las tensiones entre intimidad, cuerpo y exposición, desarrollando una poética material orientada a visibilizar aquello que permanece oculto. Este premio, otorgado por la Secretaría Nacional de Cultura, incluye la participación en una bienal en Sudamérica, así como el acompañamiento para la realización de una exposición individual en la Manzana de la Rivera.

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La edición también reconoció con una mención especial a la artista Lucía Adise, en el marco de una deliberación a cargo de un jurado integrado por especialistas nacionales e internacionales.

Organizado por la Embajada de Francia en Paraguay, la Alianza Francesa de Asunción y Gente de Arte, el Premio Henri Matisse se consolida como uno de los principales espacios de visibilidad para la escena contemporánea del país, promoviendo el intercambio cultural y el acceso a circuitos internacionales.

En ese contexto, la visita guiada se presenta como una instancia clave para profundizar en los sentidos de la muestra y generar un diálogo cercano entre artistas, curaduría y público.