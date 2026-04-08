Netflix anuncia una serie animada de “Mafalda”

La plataforma de streaming Netflix anunció la producción de una nueva serie animada que adaptará las historietas Mafalda, del caricaturista Quino, una de las creaciones más icónicas del cómic latinoamericano.

El anuncio de Netflix, acompañado en redes sociales por la primera imagen oficial de la serie – que muestra parcialmente a la niña Mafalda - es escueto en detalles sobre la serie, pero revela que se estrenará en 2027.

Además, indica que la serie será escrita y dirigida por el cineasta argentino Juan José Campanella, ganador del premio Óscar por la película El secreto de sus ojos (2009), quien también dirigió el filme animado argentino Metegol (2013).

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