Título original: The Drama

Dirección: Kristoffer Borgli

Guion: Kristoffer Borgli

Elenco: Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim, Mamoudou Ahtie, Hailey Gates, Zoë Winters, Hannah Gross, Sydney Lemmon

Calificación: Para mayores de 16 años

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Duración: 105 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:40; 16:10; 18:40; 19:50; 21:10; 22:20 (subtitulada). Premier , 13:40; 16:10; 18:40; 21:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:10; 21:20 (en español); 13:00; 15:05; 19:15 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:50; 15:00; 19:15 (en español); 21:20 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 17:30; 19:10 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 21:15 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:05; 17:10; 19:15 (en español); 21:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 14:30; 18:40; 21:15 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 12:30; 19:15 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 14:30; 18:40; 21:15 (en español).

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 21:15 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00; 21:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:15; 19:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:15 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:40 (en español); 19:30; 21:45 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 18:10 (en español); 22:30 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:15 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 20:00 (en español).