Cine y TV
09 de abril de 2026 - 08:02

Streaming paranormal

Dos mujeres que presentan un programa sobre casos paranormales en la web y acaban en medio de un fenómeno sobrenatural durante una expedición a un lugar donde se hacía cacería de brujas en el siglo XVII.

Por ABC Color

Título original: Äkta Skräck

Dirección: Daniel di Grado

Guion: Ida Kjellin

Elenco: Ava Nikodell, Rebecka Enholm, Rasmus Sintorn Nystedt, Oliver Dagher, Anna Azcárate, Matilda Jelse

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 92 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:10 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:30 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:55 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:00 (en español).