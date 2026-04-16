CinemaCon: Universal muestra ‘La odisea’ de Nolan y lo nuevo de Spielberg y Eggers

Ayer miércoles, el evento CinemaCon, una de las grandes citas anuales de la industria cinematográfica estadounidense, en la que los mayores estudios se turnan para presentar algunos de los mayores estrenos que llevarán a salas de cine en los siguientes meses o años, continuó con la presentación del estudio Universal Pictures, que llevó vistazos inéditos de los nuevos proyectos de algunos de los cineastas más prestigiosos de Hollywood.

Parte de la presentación de Universal estuvo dedicada a una de sus películas más anticipadas de lo que queda del año: La odisea, la adaptación del clásico literario griego de aventuras que el director Christopher Nolan (El origen, Oppenheimer) estrenará en todo el mundo en julio.

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La superproducción que protagoniza Matt Damon, al frente de un elenco que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Lupita Nyong’o y muchas otras estrellas, presentó en CinemaCon pocas escenas que ya no se hayan visto en el primer tráiler del filme publicado hace unas semanas, ya que el filme se está manejando con el secretismo que suele caracterizar a las producciones de Nolan.

Lo nuevo de Spielberg

Otro filme que despierta enorme interés que tuvo su momento en el escenario de CinemaCon fue El día de la revelación, el muy esperado regreso del legendario cineasta Steven Spielberg al cine de ciencia ficción sobre extraterrestres.

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De esta película que protagonizan Josh O’Connor y Emily Blunt – que llegará a cines en junio – se exhibieron algunas escenas que dan una idea del tono de misterio de la película, además de una trepidante secuencia de acción que involucra una persecución de vehículos y un tren.

También estuvo presente Werwulf, la nueva película de terror del cineasta Robert Eggers, quien estrenó la aclamada Nosferatu en 2024.

Werwulf – que tendrá como protagonistas a Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp y Willem Dafoe – es una historia que gira en torno a un hombre lobo en la Europa medieval. Llegará a cines en diciembre de este año. Pocas imágenes han sido reveladas, pero lo poco que se vio ayer insinúa una oscuridad opresiva y una sensación de locura propias de la filmografía de Eggers.

Durante el evento se ofrecieron también vistazos a Minions & Monsters (estreno en julio de este año), la nueva película de los icónicos personajes amarillos de Mi villano favorito; y La nueva Focker (noviembre de este año), la nueva entrega de la serie de comedias que comenzó con La familia de mi novia (2000), en la que Ben Stiller y Robert De Niro vuelven a hacer equipo, esta vez acompañados por Ariana Grande.

Otros filmes presentados por Universal en CinemaCon son Other Mommy (octubre), un thriller de terror protagonizado por Jessica Chastain; una nueva adaptación del clásico literario de Jane Austen Sensatez y sentimientos (octubre), con Daisy Edgar-Jones; y la secuela de la película de acción de 2022 Noche sin paz (diciembre), en la que David Harbour volverá a interpretar a un violento Papá Noel.

Finalmente, fue anunciada una película biográfica sobre el rapero Snoop Dogg, que aún no tiene fecha de estreno.

Amazon-MGM y el nuevo “Highlander”

También se presentó ayer en CinemaCon el estudio Amazon-MGM, que llevó novedades como las primeras imágenes de la nueva versión del thriller de ladrones El caso Thomas Crown, que se estrenará en marzo de 2027, dirigida y protagonizada por Michael B. Jordan.

Otras novedades de relieve de Amazon-MGM fueron la secuela de la película de acción Beekeeper, con Jason Statham; el thriller How to Rob a Bank, la nueva película del director David Leitch (Tren bala), con Nicholas Hoult; la remake del clásico de acción A Colt is my Passport del director Gareth Evans (The Raid) y un nuevo vistazo a la nueva versión del clásico de fantasía Highlander que prepara el cineasta Chad Stahelski, director de la saga John Wick, con Henry Cavill como protagonista.