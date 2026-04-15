CinemaCon: Warner presenta novedades de DC, ‘El Señor de los Anillos’ y ‘Evil Dead’

La segunda jornada de la nueva edición de CinemaCon, una de las grandes citas anuales de la industria cinematográfica estadounidense, en la que los mayores estudios se turnan para presentar algunos de los mayores estrenos que llevarán a salas de cine en los siguientes meses o años, tuvo como protagonista a Warner Bros., que anunció una variedad de nuevos proyectos, puso fechas de estreno y dio primeros vistazos de algunas de sus películas más esperadas de los próximos años.

CinemaCon es un evento cerrado al público, al que solo asisten miembros de la industria del cine y la prensa especializada, por lo que muchos avances que son revelados allí no se publican inmediatamente en internet.

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La conferencia de Warner incluyó proyecciones de algunas escenas de grandes estrenos que el estudio traerá a cines en los próximos meses como Mortal Kombat II – que llegará a salas en mayo de este año - o Supergirl, la película sobre la superheroína de DC Comics, que arribará a cines en junio.

También se presentaron crudas y sangrientas imágenes de Evil Dead Burn, la nueva entrega de la saga de terror Evil Dead (Posesión infernal), que se estrenará en julio; y un vistazo extendido a El final de la calle Oak (agosto), un intrigante filme de ciencia ficción del director David Robert Mitchell, con Anne Hathaway y Ewan McGregor, en el que una familia es transportada en el tiempo a la época de los dinosaurios.

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También se presentaron imágenes de la secuela de la película romántica de fantasía Hechizo de amor (1998), en la que Nicole Kidman y Sandra Bullock volverán a interpretar a dos hermanas brujas y que llegará a cines en septiembre.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu unen fuerzas

Uno de los filmes que más revuelo causó en la presentación de Warner fue Digger (octubre), la nueva comedia negra del galardonado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, que protagonizará Tom Cruise y del que hasta ahora solo se había presentado un muy breve “teaser”.

Las imágenes mostradas en CinemaCon muestran a un Cruise transformado en un magnate petrolero anciano, excéntrico y malhablado cuyas acciones tienen consecuencias catastróficas para el mundo.

También despertó interés The Great Beyond, la nueva película del director J.J. Abrams, que parece seguir su estilo habitual de ciencia ficción enigmática con imágenes que insinúan una aventura misteriosa que protagonizarán Glen Powell, Jenna Ortega y Emma Mackey. La película llegará a cines en noviembre.

Igualmente, los asistentes a CinemaCon pudieron ver primeros vistazos de Clayface, una película basada en el villano del mismo nombre de Batman; y nuevas escenas de la muy esperada Duna: Parte 3 de Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet y Zendaya, que llegará a cines en diciembre.

Otro anuncio relevante fue la confirmación de la fecha de estreno de The Hunt for Gollum, la nueva película basada en la saga El Señor de los Anillos, que llegará en diciembre de 2027. Además, se confirmó parte del elenco de la película, que incluirá los regresos de Ian McKellen como Gandalf, Andy Serkis como Gollum o Elijah Wood como Frodo, y adiciones como Jamie Dornan en el rol de Aragorn.

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También se anunciaron nuevas entregas de las sagas de terror Destino final (mayo de 2028) y El conjuro, una precuela de la saga La gran estafa que protagonizarán Bradley Cooper y Margot Robbie, una película sobre Juana de Arco que dirigirá el cineasta australiano Baz Luhrmann (Elvis) o Ti Amo!, la nueva película del galardonado director Sean Baker, ganador del Óscar con Anora, entre otros anuncios.