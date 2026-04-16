Documental sobre las vivencias del actor paraguayo Emilio Barreto ya está disponible en YouTube

El cortometraje documental “Emilio Barreto: Ángeles y Demonios” se estrenó en mayo de 2024 en el Krakow Film Festival, en Polonia. A partir de allí fue parte de varios festivales y también se exhibió en Asunción en encuentros cargados de emoción.

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Bajo la dirección de Cris Arana, este audiovisual recoge las experiencias de Emilio Barreto (“Guaraní”) durante los 13 años que pasó en prisión, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, sin haber sido sometido a ningún proceso judicial.

“No es solo una película. Es una historia real que duele, que marca, y que merece ser escuchada”, expresaron la directora Cris Arana, la productora Vicky Ramírez Jou y Emilio Barreto, al anunciar que el corto ya está disponible en YouTube.

Agregaron que este trabajo no solo refleja la vida de Emilio, sino también la historia de “muchas otras personas que vivieron lo mismo en silencio durante demasiado tiempo”.

“Este documental nace desde un lugar muy profundo: la necesidad de recordar. Porque hay historias que no se pueden borrar. Porque olvidar es correr el riesgo de que todo vuelva a repetirse”, añadieron e aconsejaron verlo con calma.

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También señalaron que si la historia les toca el corazón, les hace pensar o sentir, invitaron a compartirla “sobre todo con los más jóvenes, que necesitan conocer estas historias”.

“Este trabajo es, ante todo, un homenaje. A Emilio. Y a todas las víctimas. Gracias por estar, por acompañar y por ayudar a mantener la memoria viva”, concluyeron.

En su recorrido por festivales, el cortometraje documental obtuvo una Mención de Honor del jurado de la Muestra de cortos Suso de Marcos, en España; y el premio al Mejor Documental Internacional del Festival Internacional de Cortos de la Cuenca del Salado, en Argentina.

Cris Arana, destacada por Forbes España

Días pasados, la cineasta paraguaya Cris Arana fue destacada por la revista Forbes España, país en el que reside hace varias décadas, entre las “50 Mujeres Latinas a seguir en 2026″.

El material destaca que “sus cortometrajes y documentales, reconocidos con premios en festivales internacionales, exploran memoria, identidad y derechos humanos”.

“Actualmente desarrolla proyectos documentales y de ficción en el género del terror psicológico”, agrega. Señala además que Arana dirige la comunicación de Drago, una firma de inversión y gestión de activos.

La filmografía de Cris Arana incluye los cortometrajes “Y”, “Package”, “Transición” y “Workingay”, además del documental colaborativo “Confinamiento”.