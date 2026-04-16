Premios Platino revela el listado de los primeros ganadores de su XIII edición

La organización de los Premios Platino sorprendió hoy al anunciar la primera tanda de ganadores de la XIII edición. Los mismos recibirán sus estatuillas en una ceremonia de apertura que se celebrará el próximo 7 de mayo en el Parque Xcaret, en México.

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El resto de los premiados se conocerá el 9 de mayo, durante la ceremonia que se realizará en el Teatro Gran Tlachco también del Parque Xcaret.

En este listado de 21 primeros ganadores de los Premios Platino se encuentran el actor español Álvaro Cervantes, que recibirá el galardón al Mejor Interpretación Masculina de Reparto por “Sorda”, mientras que la actriz argentina Camila Pláate fue elegida como la Mejor Interpretación Femenina de Reparto por “Belén”.

En el apartado de miniseries o teleseries, el premio a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto será para César Troncoso; mientras que el de Mejor Interpretación Femenina de Reparto será entregado a Andrea Pietra. Ambos artistas serán reconocidos por su trabajo en “El Eternauta”.

El Platino al Cine y Educación en Valores será otorgado a la película argentina “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi. La película versa sobre los derechos reproductivos de las mujeres ante una denuncia falsa que recibe una joven que es acusada de aborto ilegal en Tucumán, Argentina.

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La película brasileña “O agente secreto” recibirá el premio a la Mejor Música Original, por el trabajo de Tomas Alves Souza y Mateus Alves. También Thales Junqueira se alzará con el galardón a la Mejor Dirección de Arte; Eduardo Serrano y Matheus Farias a la Mejor Dirección de Montaje, por sus trabajos en el filme dirigido por Kleber Mendonça Filho.

En tanto, “Sîrat” se adjudicó el premio a la Mejor Dirección de Sonido, por la labor de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas; Mejor Dirección de Fotografía, por el trabajo de Mauro Herce; y Mejores Efectos Especiales, para Pep Claret.

Helena Sanchís recibirá el Platino al Mejor Diseño de Vestuario por “La Cena”, mientras que Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz recibirán el premio al Mejor Maquillaje y Peluquería por “El Cautivo”.

Premios a miniseries y teleseries

En lo que respecta a las miniseries y teleseries, la producción española “Anatomía de un instante”, se adjudicó los premios a la Mejor Dirección de Arte (Pepe Domínguez del Olmo), Mejor Dirección de Fotografía (Alex Catalán), Mejor Dirección de Sonido (Daniel de Zayas), y Mejor Diseño de Vestuario (Fernando García).

La serie argentina “El Eternauta” también se impuso en las categorías: Mejor Dirección de Montaje (Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow), Mejores Efectos Especiales (Ezequiel Rossi, Pablo Accame y Ignacio Pol).

En tanto, “Menem” conquistó el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería en miniserie o teleserie por el trabajo de Marcos Cáceres y Dolores Giménez.

Un total de 11 categorías de largometraje y 10 de producciones seriadas componen esta primera tanda de ganadores. Para esta XIII edición, la fiesta del audiovisual iberoamericano tiene previsto entregar 35 reconocimientos, de los cuales 20 ponen en valor al largometraje y 15 reconocerán a las producciones seriadas.