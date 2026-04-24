¿Qué vemos este finde? Una guía de lo nuevo en streaming esta semana

Esta semana trae a las distintas plataformas una amplia variedad de estrenos que incluye a dos series animadas muy esperadas, una película original de suspenso protagonizada por una actriz ganadora del Óscar y propuestas de comedia, terror y drama de varios rincones del mundo.

Series

Stranger Things: Historias del 85 (Netflix)

Un ‘spin-off’ animado de la mundialmente exitosa serie de ciencia ficción Stranger Things, que trascurre entre los eventos de la segunda y tercera temporada de la serie original y sigue a Once, Mike, Will, Lucas, Dustin y Max mientras se enfrentan a nuevas amenazas interdimensionales en el pueblo de Hawkins.

Santita (Netflix)

Un drama mexicano sobre una mujer que deja a su prometido en el altar luego de haber sufrido un accidente que la dejó en silla de ruedas y, años después, se enfrenta a las consecuencias de su decisión. Protagonizada por Paulina Dávila y Gael García Bernal.

Los no elegidos (Netflix)

Una nueva miniserie británica sobre una mujer de una cerrada comunidad cristiana que replantea su vida cuando llega a ella un misterioso hombre con un pasado criminal. Con Asa Butterfield y Molly Windsor.

Una nueva jugada, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta comedia estadounidense sobre una empresaria fiestera que debe adaptarse al rol de gerente de un equipo profesional de básquetbol. Protagonizada por Kate Hudson y Drew Tarver.

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Hombre a medias (HBO Max)

Una miniserie británica sobre un hombre que se reúne con su familia luego de años de separación para asistir a la boda de su hermano, lo que tiene consecuencias inesperadas. Protagonizan Richard Gadd, Jamie Bell y Neve McIntosh.

Historia criminal, temporada 2 (Apple TV+)

Una serie británica de suspenso que sigue a dos inspectores policiales mientras intentan resolver un misterio originado en un error judicial. Con Cush Jumbo y Peter Capaldi.

Kevin (Amazon Prime Video)

Una serie animada para adultos sobre un gato que queda abandonado en Nueva York luego de que sus dueños se separan y debe ajustarse a la vida en un refugio para mascotas. Con las voces de Jason Schwartzman, Aubrey Plaza, John Waters y Whoopi Goldberg.

Rick y Morty, temporada 9 (HBO Max)

Nuevos episodios de esta mundialmente exitosa serie animada no apta para menores sobre las aventuras intergalácticas e interdimensionales de un brillante pero perturbado científico y su angustiado nieto.

La isla del minotauro (Apple TV+)

Una nueva serie animada irlandesa sobre un joven minotauro que fue criado en el mundo humano y decide emprender un viaje para entender sus orígenes místicos.

Un amor que no se agota (Netflix)

Una comedia romántica surcoreana sobre la improbable relación entre un granjero y una presentadora de televisión que intentan balancear el romance con sus agotadores trabajos. Con Ahn Hyo-seop y Chae Won-bin.

Si los deseos mataran (Netflix)

Una serie surcoreana de terror en la que cinco estudiantes de secundaria son sumergidos en una pesadilla cuando reciben amenazas de muerte de una misteriosa aplicación para teléfonos. Protagonizada por Jeon So-young y Kang Mi-na.

El profe (Netflix)

Una comedia francesa sobre un delincuente de poca monta que busca eludir la cárcel haciéndose pasar por un profesor de escuela. Con Alexandre Kominek y Laurence Arné.

Películas

Ápex (Netflix)

Un thriller de acción y suspenso en el que una escaladora descubre que está siendo cazada por un asesino y debe hallar la forma de sobrevivir y escapar. Protagonizada por Charlize Theron, Taron Egerton y Eric Bana, dirigida por Baltasar Kormákur.

Un poeta (HBO Max)

Una comedia dramática colombiana que sigue a un poeta frustrado que entabla una inesperada amistad con una adolescente y la ayuda a cultivar su propio talento poético. Con Ubeimar Ríos y Rebeca Andrade, dirigida por Simón Mesa Soto.

Código Venganza (Amazon Prime Video)

Un filme de acción sobre un agente que intenta infiltrarse en un grupo clandestino que recluta a exmilitares con trastorno de estrés postraumático para manipularlos con fines terroristas. Protagonizan Scott Eastwood, John Leguizamo, Jamie Foxx y Robert De Niro, bajo la dirección de Brad Furman.

Sobriedad, me estás matando (Amazon Prime Video)

Una comedia mexicana sobre un hombre de más de 40 años que ha tenido problemas de adicción toda su vida e intenta recomponer su vida para conquistar a la mujer de la que estaba enamorado desde que era joven. Con Octavio Hinojosa, Alfonso Borbolla y Maya Zapata, dirigida por Raúl Campos.

Todos los lados de la cama (Netflix)

Una comedia española en la que dos amigos que llevan años sin verse descubren que sus hijos están en una relación y planean casarse, lo que desata una serie de confusiones y dramas. Protagonizada por Ernesto Alterio y Pilar Castro, dirigida por Samantha López Speranza.