¿Qué vemos este finde? Una guía de lo nuevo en streaming esta semana

Esta semana trae a plataformas de streaming nuevas series y películas con grandes estrellas, un documental sobre uno de los mayores astros del fútbol reciente, una innovadora propuesta argentina de animación, entre muchas otras novedades.

Series

Margo tiene problemas de dinero (Apple TV+)

Una nueva serie de comedia dramática en la que una estudiante universitaria decide abrir una cuenta en OnlyFans y vender contenido erótico luego de quedar inesperadamente embarazada. Protagonizada por Elle Fanning, Nick Offerman y Michelle Pfeiffer.

Ronaldinho (Netflix)

Una miniserie documental que explora la vida, carrera y obstáculos que atravesó el exfutbolista brasileño Ronaldinho, uno de los mayores íconos del fútbol brasileño e internacional de las últimas décadas.

Bronca, temporada 2 (Netflix)

Una nueva historia de esta serie de antología que tiene como tema central la ira: dos parejas se enfrentan en una amarga rivalidad que comienza con el extravio de una billetera. Con Óscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Cailee Spaeny.

La huella del oro (HBO Max)

Una nueva serie animada argentina en la que un mercenario con superpoderes busca hacerse de riquezas en medio de una guerra entre facciones elementales.

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Alguien tiene que saber (Netflix)

Una nueva serie chilena de suspenso sobre un detective que lleva adelante una investigación sobre la misteriosa desaparición de un adolescente. Protagonizan Alfredo Castro y Paulina García.

Punto Nemo, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie española sobre un grupo de científicos oceanográficos que acaban varados en una remota isla repleta de misterios y peligros. Protagonizan Óscar Jaeneda y Najwa Nimri.

Perfil falso, temporada 3 (Neflix)

Nuevos episodios de esta serie colombiana en la que una mujer acaba en problemas luego de conocer a un hombre a través de una aplicación de citas y descubrir secretos inesperados. Con Carolina Miranda y Rodolfo Salas.

Machos alfa, temporada 5 (Netflix)

Regresa con nuevos capítulos esta serie española sobre un grupo de hombres en medio de una crisis de identidad que intentan navegar una sociedad con nuevos valores. Protagonizada por Fernando Gil, Fele Martínez y Gorka Otxoa.

Hacemos lo que podemos (Netflix)

Una nueva serie coreana en la que un aspirante a director de cine que lleva años fallando conoce a una productora que podría ayudarlo a desplegar todo su potencial. Con Koo Kyo-hwan y Go Youn-jung. Se estrena el sábado.

Diente de león (Netflix)

Una serie animada japonesa sobre un grupo de ángeles que tienen la tarea de buscar atrapadas en la Tierra y ayudarlas a pasar al Más Allá facilitando que puedan resolver los problemas que dejaron en el mundo de los vivos.

Sanar, cocinar, amar (Netflix)

Una serie indonesia de comedia dramática en la que una ambiciosa chef busca salvar el restaurante de su padre reclutando a un cocinero talentoso, pero con quien no se lleva bien. Protagonizan Mawar Eva de Jongh y Deva Mahenra.

Maleantes, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie alemana de acción sobre un ladrón retirado y un mafioso de poca monta que acaban en medio de una guerra criminal. Con Jonathan Tittel y Nicolas Wanczycki.

La ley de Lydia Poët, temporada 3 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie italiana basada en hechos reales que cuenta la historia de la primera abogada de Italia y su lucha por poder ejercer el Derecho. Protagonizada por Matilda de Angelis.

Películas

Bolas arriba (Amazon Prime Video)

Una comedia estadounidense sobre dos publicistas que deciden lanzar una atípica campaña para una marca de preservativos con motivo del Mundial de fútbol, que acaba desencadenando un escándalo. Con Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, dirigida por Peter Farrelly.

Venganza (Amazon Prime Video)

Un thriller mexicano de acción sobre dos soldados de élite que emprenden una campaña de venganza tras el asesinato de la esposa de uno de ellos. Protagonizada por Omar Chaparro y Alejandro Speitzer, dirigida por Rodrigo Valdés.

Compañeras de cuarto (Netflix)

Una comedia estadounidense sobre una amistad entre dos universitarias que se transforma en una guerra de pasivo-agresividad. Con Sadie Sandler y Chloe East, dirigida por Chanlder Levack.

180 (Netflix)

Un thriller sudafricano en el que un padre busca venganza luego de un accidente que deja a su hijo en estado crítico. Protagonizan Prince Grootboom y Noxolo Dlamini, dirige Alex Yazbek.

La tostadora (Netflix)

Una comedia india en la que un hombre desarrolla una ilógica obsesión con una tostadora que regaló a una pareja de amigos recién casados. Con Rajkummar Rao y Sanya Malhotra, dirigida por Vivek Daschaudhary.