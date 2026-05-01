¿Qué vemos este finde largo? Una guía de lo nuevo en streaming

Esta semana trajo a plataformas de streaming una adaptación de un clásico literario latinoamericano, el regreso de una exitosa serie argentina y propuestas de acción, suspenso y comedia.

Series

El encargado, temporada 4 (Disney+)

Nuevos episodios de esta exitosa serie argentina de comedia negra sobre el custodio de un lujoso edificio de apartamentos, que vigila las vidas de sus inquilinos y usa su conocimiento íntimo de sus vidas para manipularlos. Con Guillermo Francella y Adriana Aizemberg.

La casa de los espíritus (Amazon Prime Video)

Una producción chilena que adapta el clásico literario del mismo nombre de la autora Isabel Allende, siguiendo las tribulaciones e intrigas que rodean a la familia Trueba a lo largo de varias décadas de convulsiones sociales. Protagonizada por Alfonso Herrera, Dolores Fonzi y Nicole Wallace.

Hombre en llamas (Netflix)

Una miniserie de acción basada en la novela homónima de A.J. Quinnell, también adaptada en una película del director Tony Scott en 2004. La historia sigue a un mercenario que acepta trabajar como guardaespaldas de una adinerada familia y acaba envuelto en una sangrienta búsqueda de venganza. Protagonizan Yahya Abdul-Mateen III, Alice Braga y Scoot McNairy.

Envidiosa, temporada 4 (Netflix)

Regresa esta serie argentina de comedia dramática sobre una mujer de más de 40 años que trata de revivir su vida romántica luego de una ruptura amorosa. Con Griselda Siciliani y Esteban Lamothe.

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La maldición de Widow’s Bay (Apple TV+)

Una serie estadounidense de comedia de terror en la que los vecinos de un pueblo en una isla se convencen de que el lugar en el que viven tiene una maldición encima, una situación que el alcalde debe intentar contener. Protagonizada por Rhys Ifans y Kate O’Flynn.

American Dad, temporada 21 (Disney+)

Nuevos episodios de esta serie animada de comedia para adultos sobre un agente de la CIA y su excéntrica familia, que incluye a un pez parlante y a un extraterrestre.

Te irás al infierno (Netflix)

Una miniserie japonesa de drama histórico basada en la historia real de una joven mujer que, luego de la miseria de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió primero en regente de varios clubes nocturnos y luego en una célebre y polémica astróloga. Con Erika Toda y Saiki Ito.

Gloria (Netflix)

Una serie india de suspenso en la que la muerte de un prometedor boxeador desata una red de intrigas, traiciones y violencia. Protagonizan Divyendu Sharma y Pulkit Samrat.

Películas

Intercambiados (Netflix)

Una película animada en la que un roedor y un pájaro intercambian mágicamente sus cuerpos y se ven obligados a trabajar juntos para sobrevivir y volver a la normalidad. Con las voces de Michael B. Jordan y Juno Temple.

El yerno (Netflix)

Una comedia mexicana sobre las desventuras de un hombre común que, inesperadamente, se convierte en un importante político. Protagonizada por Adrián Vázquez y Jero Medina, dirigida por Gerardo Naranjo.

Mi querida señorita (Netflix)

Una comedia dramática española sobre una joven hija de una familia conservadora que intenta conciliar su crianza con su identidad sexual por medio de amistades y un amor inesperado. Con Elisabeth Martínez y Anna Castillo, dirigida por Fernando González Molina.

Me llamo Agneta (Netflix)

Una comedia romántica sueca sobre una mujer de 49 años que, asfixiada por la rutina de su vida, deja a su marido y se muda a Francia y acaba trabajando como cuidadora de un hombre de edad avanzada con demencia. Protagonizan Eva Melander y Claes Mansson bajo la dirección de Johanna Runevad.