El INAP lanza la segunda edición del Premio Nacional de Guion

El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) lanzó la segunda edición del Premio Nacional de Guion, dirigido a guionistas paraguayos y extranjeros con residencia definitiva en Paraguay, con el objetivo de premiar tres guiones inéditos de largometraje de ficción. La convocatoria abrió el 2 de mayo y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026.

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La nueva edición del certamen se enmarca en una política de fortalecimiento del sector audiovisual, en la que el guion ocupa un lugar central como punto de partida de toda producción cinematográfica. En este contexto, el INAP busca estimular la escritura creativa y ampliar las oportunidades para narradores tanto nacionales como extranjeros radicados en el país, sin establecer límites de edad y permitiendo la participación individual o en coautoría.

Los interesados deberán presentar un único guion inédito de largometraje de ficción, con una extensión mínima de 60 páginas. Las obras podrán ser originales o adaptadas, siempre que, en este último caso, se cuente con la cesión de derechos correspondiente o se trate de material de dominio público. Como requisito indispensable, cada proyecto deberá estar registrado en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual o contar con una constancia de trámite en curso.

El certamen contempla la entrega de tres premios económicos: G. 20.000.000 para el primer lugar, G. 15.000.000 para el segundo y G. 10.000.000 para el tercero. Además, un jurado internacional compuesto por tres especialistas de reconocida trayectoria tendrá la facultad de otorgar menciones de honor sin dotación económica.

Los guiones seleccionados pasarán a formar parte del archivo documental del INAP, garantizando su conservación sin que ello implique la cesión de derechos patrimoniales por parte de sus autores.

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El calendario del concurso establece que la recepción de postulaciones se extenderá hasta finales de septiembre. Posteriormente, se realizará una evaluación técnica a inicios de octubre, seguida del proceso de deliberación del jurado. Los finalistas se darán a conocer el 2 de noviembre y la ceremonia de premiación tendrá lugar el 20 de noviembre. Las bases completas y detalles del proceso están disponibles en el sitio oficial del INAP, mientras que las consultas se canalizarán exclusivamente por vía electrónica.

Con esta convocatoria, el INAP reafirma su compromiso con la promoción de nuevas voces y la consolidación de una industria audiovisual más sólida y diversa, destacando el valor del guion como el primer eslabón creativo en la construcción de relatos cinematográficos.