Des-stronizate: arte y memoria contra el olvido en Asunción

El festival tendrá lugar en la Plaza de los Desaparecidos a partir de las 18:00 horas, en un espacio simbólico que conecta directamente con la memoria de las víctimas de la represión. Bajo la consigna de “des-stronizar la memoria”, el evento propone una jornada donde el arte funciona como herramienta de reflexión colectiva y resistencia frente al olvido.

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La convocatoria se enmarca en un contexto histórico marcado por una de las dictaduras más prolongadas de América Latina, que se extendió durante más de tres décadas. Aquel periodo dejó una profunda huella en la sociedad paraguaya, no solo por las violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino también por las redes de complicidad que, según organizaciones de memoria, continúan teniendo presencia en estructuras de poder contemporáneas.

En este sentido, el festival no se limita a una expresión cultural, sino que incorpora momentos informativos y espacios de diálogo destinados a recuperar nombres, historias y responsabilidades. La intención es la de señalar, recordar y evitar que el paso del tiempo diluya la memoria de lo ocurrido.

La programación artística incluye actuaciones de Enemigos de la klase, Repudio, Paty Latorre, Trueno, René Ayala, Dani Moreno, Aguará, La Tatucada y DJ Conector Sonoro, en un cartel que combina distintos estilos musicales con una fuerte carga de contenido social. La conducción estará a cargo de la drag queen Envidia Metenés, cuya presencia añade una dimensión performativa y reivindicativa al encuentro.

Además de los conciertos, el público podrá recorrer una feria, asistir a performances e interactuar con intervenciones visuales e instalaciones artísticas concebidas para activar la memoria desde múltiples lenguajes. Esta diversidad de propuestas refuerza el carácter transversal del evento, que busca involucrar a distintos públicos en una experiencia participativa.

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La organización corre a cargo de la Plataforma Social Derechos Humanos Memoria y Democracia, la Dirección de Memoria Histórica y Reparación y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), entidades que desde hace años trabajan en la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica en la región.

A través de esta iniciativa, Asunción se suma a las múltiples expresiones culturales que, en América Latina, insisten en la necesidad de revisar el pasado reciente como condición imprescindible para construir un futuro democrático más sólido.