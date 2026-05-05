De Star Wars a Mortal Kombat: las películas que llegan a cines de Paraguay en mayo

Comienza un mes de mayo cargado de grandes estrenos - incluyendo lo nuevo de Star Wars en el cine y la secuela de Mortal Kombat - y producciones que proponen una variedad de géneros que va desde la acción hasta el terror y el romance.

Estos son los principales estrenos que llegarán a cines de Paraguay en mayo:

Mortal Kombat II (jueves 7)

La muy esperada secuela de la adaptación a cine de la saga de videojuegos de pelea Mortal Kombat que se estrenó en 2021. En esta nueva entrega, los luchadores defensores de la Tierra reclutan al actor de cine de acción Johnny Cage para ayudarlos a disputar un torneo que podría definir el destino de la Tierra. Karl Urban (The Boys) protagoniza y repiten sus roles de la película anterior Lewis Tan, Ludi Lin, Jessica McNamee y Hiroyuki Sanada. Dirige Simon McQuoid.

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (jueves 7)

Un documental musical que hace una crónica de la gira mundial Hit Me Hard and Soft de la cantante estadounidense Billie Eilish. La película fue codirigida por Eilish y el legendario cineasta James Cameron, quien filmó los conciertos con la misma tecnología que utilizó en las recientes entregas de la saga Avatar.

Las ovejas detectives (jueves 14)

Una comedia en la que un grupo de ovejas de una granja de Irlanda que intentan resolver el misterio que rodea a la muerte de su granjero. Protagonizada por Hugh Jackman (Song Sung Blue) y con las voces de Julia Louis-Dreyfus (Thunderbolts), Bryan Cranston (El esquema fenicio) y Regina Hall (Una batalla tras otra). Dirigida por Kyle Balda (Minions: Nace un villano).

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911: Llamada infernal (jueves 14)

Una película de terror vista desde la perspectiva de la cámara corporal de un policía que, junto con su compañero, responde a un llamado por un caso de violencia doméstica. Sin embargo, ambos uniformados quedan atrapados en una pesadilla sobrenatural. Con Jaime M. Callica y Sean Rogerson, dirigida por Brandon Christensen.

Volcán: fuego bajo tierra (jueves 14)

Un drama islandés de supervivencia en el que una vulcanóloga debe lidiar con una erupción volcánica potencialmente devastadora mientras intenta mantener las dificultades de su vida personal bajo control. Protagonizan Vigdís Hrefna Pálsdóttir y Pilou Asbæk (Game of Thrones) bajo la dirección de Ugla Hauksdóttir.

The Mandalorian and Grogu (jueves 21)

La primera película de Star Wars en casi siete años es esta continuación de la serie televisiva The Mandalorian. Luego de varias aventuras juntos, el cazarrecompensas Din Djarin y el poderoso infante Grogu aceptan una misión para rescatar a un miembro de una peligrosa familia mafiosa, lo que los pone en conflicto con lo que queda del derrotado Imperio Galáctico. Pedro Pascal repite su rol protagónico de la serie y lo acompañan en el elenco Jeremy Allen White (El Oso) y Sigourney Weaver (Avatar: Fuego y cenizas). La dirección es de Jon Favreau (El rey león).

Hokum (jueves 21)

Una película de terror sobrenatural en la que un escritor se hospeda en un hotel y descubre que inexplicables fenómenos paranormales se producen entre sus paredes. Protagonizada por Adam Scott (Severance) y dirigida por Damian McCarthy.

Backrooms (jueves 28)

Una versión en largometraje de la exitosa serie web del mismo nombre del director Kane Parsons, inspirada en la leyenda urbana de internet sobre personas que quedan atrapadas en siniestras dimensiones alternativas. Parsons dirige la película, que es protagonizada por Chiwetel Ejiofor (La vieja guardia 2) y Renate Reinsve (Valor sentimental).

Obsesión (jueves 28)

Un thriller de terror en el que un hombre utiliza un objeto sobrenatural para desear que su mejor amiga de toda la vida se enamore de él. El deseo se cumple, pero acaba teniendo consecuencias inesperadas y letales. Con Michael Johnston (Teen Wolf) e Inde Navarrette (Superman & Lois), dirigida por Curry Barker.

Zona de riesgo (jueves 28)

Un thriller británico de acción en el que un grupo de ladrones aprovechan una evacuación en Londres provocada por el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin detonar para llevar a cabo un atraco. Protagonizan Aaron Taylor-Johnson (Exterminio: La evolución), Theo James (El mono), Gugu Mbatha-Raw (Loki) y Sam Worthington (Avatar: Fuego y cenizas) bajo la dirección de David Mackenzie (Legítimo rey).

Emily, ¿dónde estás? (jueves 28)

Una comedia romántica británica en la que un joven aspirante a músico y una estudiante de psicología unen fuerzas para que el joven encuentre a la chica de sus sueños. Con Angourie Rice (Chicas pesadas) y Spike Fearn (Alien: Romulus), dirigida por Alicia MacDonald.

Ella y su hijo (jueves 28)

Un drama iraní en el que una enfermera viuda emprende una peligrosa búsqueda de justicia luego de una tragedia que destroza a su familia. Protagonizada por Parinaz Izadyar y dirigida por Saeed Roustayi.

Dolly (jueves 28)

Una película estadounidense de terror en la que una mujer es secuestrada por un misterioso ser enmascarado que quiere criarla como su hija. Protagoniza Fabianne Therese y dirige Rod Blackhurst.