Mirá el nuevo tráiler de ‘La Odisea’, la nueva épica de Christopher Nolan

El estudio Universal Pictures presentó hoy un nuevo adelanto de una de sus películas más esperadas del año: La Odisea, la nueva película del director Christopher Nolan, realizador de éxitos como El origen, Interestelar, Oppenheimer o la trilogía de Batman que protagonizó Christian Bale.

Se trata de una adaptación del poema épico del mismo nombre del poeta de la Grecia antigua Homero, que narra la aventura de Odiseo, rey del reino griego de Ítaca, y sus soldados, y sus encuentros con criaturas místicas mientras intentan volver a casa luego de triunfar en la guerra de Troya.

Matt Damon, quien ya trabajó con Nolan en Interestelar y Oppenheimer, protagoniza como Odiseo, encabezando un elenco sobrecargado de estrellas.

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Ese elenco incluye también a Anne Hathaway (El diablo viste a la moda 2), Tom Holland (Spider-Man: Sin camino a casa), Robert Pattinson (El drama), Lupita Nyong’o (Un lugar en silencio: Día uno), Zendaya (El drama), Charlize Theron (Ápex), Jon Bernthal (El contador 2), John Leguizamo (El menú), Mia Goth (Frankenstein) y Elliot Page (The Umbrella Academy), entre otros.

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Se trata de la primera película de Nolan filmada íntegramente con cámaras IMAX, que utilizan película de 70 milímetros y permiten mostrar una imagen más grande y con mucha más resolución que otros formatos.

¿Cuándo podremos ver ‘La Odisea’ en Paraguay?

La Odisea se estrenará en cines de Paraguay el 16 de julio.