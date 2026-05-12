Cine y TV
12 de mayo de 2026 a la - 14:01

“Atravesar los ríos” exhibirá doce audiovisuales realizados en taller dirigido por Paz Encina

Vista aérea de una costa con embarcaciones azules y blancas, edificios modernos y caminos pavimentados rodeados de áreas verdes.
Imagen del audiovisual "Cerca de casa", realizado por Priscila Fernández en el seminario-taller "Atravesar los ríos".Gentileza

“Atravesar los ríos”, el seminario-taller liderado por Paz Encina presentará este miércoles los audiovisuales creados por los participantes. La proyección será en el auditorio del Centro Cultural del Puerto, con acceso libre y gratuito.

Por Maripili Alonso

Doce trabajos audiovisuales serán exhibidos este miércoles, en el marco de la muestra final del seminario-taller “Atravesar los ríos”, dirigido por Paz Encina, junto con Almudena Ruiz y Sebastián Jiménez.

El auditorio del Centro Cultural del Puerto será el escenario de la proyección de estos trabajos. El acto será este miércoles 13 de mayo a partir de las 18:30, con acceso libre y gratuito.

A lo largo de este seminario-taller, presentado por la Fundación Itaú, los participantes exploraron su conexión con los distintos ríos del Paraguay. El proyecto contó con clases magistrales a cargo de Ticio Escobar, Mercedes Gaviria y João Moreira Salles.

Los participantes del seminario-taller

Los participantes que presentarán sus trabajos son: Isabella Marini (Asunción), Rosario Calabró (Asunción), Angelina Martínez (Alto Paraná), Maya Riquelme (Alto Paraná), Geo Souza (Alto Paraná), Romario Ríos (Boquerón), Priscila Fernández (Central) y Cecilia González (Central).

Paisaje natural sereno con cuerpo de agua y vegetación en un islote, sin personas visibles.
El audiovisual 'El río es vida' de Romario Ríos captura un paisaje natural sereno con un cuerpo de agua.

También proyectarán sus audiovisuales Hugo Ortiz (Concepción), Andrea Fatecha (Cordillera), Anabella Bottino (Ñeembucú) y Vanessa Acevedo (San Pedro).

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).