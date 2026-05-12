“Atravesar los ríos” exhibirá doce audiovisuales realizados en taller dirigido por Paz Encina

Doce trabajos audiovisuales serán exhibidos este miércoles, en el marco de la muestra final del seminario-taller “Atravesar los ríos”, dirigido por Paz Encina, junto con Almudena Ruiz y Sebastián Jiménez.
El auditorio del Centro Cultural del Puerto será el escenario de la proyección de estos trabajos. El acto será este miércoles 13 de mayo a partir de las 18:30, con acceso libre y gratuito.
A lo largo de este seminario-taller, presentado por la Fundación Itaú, los participantes exploraron su conexión con los distintos ríos del Paraguay. El proyecto contó con clases magistrales a cargo de Ticio Escobar, Mercedes Gaviria y João Moreira Salles.
Los participantes del seminario-taller
Los participantes que presentarán sus trabajos son: Isabella Marini (Asunción), Rosario Calabró (Asunción), Angelina Martínez (Alto Paraná), Maya Riquelme (Alto Paraná), Geo Souza (Alto Paraná), Romario Ríos (Boquerón), Priscila Fernández (Central) y Cecilia González (Central).
También proyectarán sus audiovisuales Hugo Ortiz (Concepción), Andrea Fatecha (Cordillera), Anabella Bottino (Ñeembucú) y Vanessa Acevedo (San Pedro).
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).