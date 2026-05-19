Cine de Barrio proyectará “Narciso” con subtítulos en inglés en dos funciones especiales

La sala Cine de Barrio presentará dos funciones especiales de “Narciso” con subtítulos en inglés el próximo jueves 21 de mayo, en horarios de 19:00 y 21:00, en su espacio ubicado sobre Defensa Nacional 737 entre Washington y Perú, en el barrio Las Mercedes de Asunción.

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La iniciativa surge en respuesta al interés del público que deseaba acceder a la película en una versión subtitulada en inglés, ampliando así el alcance de una de las producciones paraguayas más comentadas del año.

Dirigida por Marcelo Martinessi, Narciso despertó interés tanto entre espectadores locales como dentro de la comunidad cinematográfica, consolidándose como uno de los estrenos nacionales destacados del año.

La propuesta está orientada especialmente a extranjeros residentes en Paraguay y a todas aquellas personas que aún no pudieron ver la película o prefieren disfrutarla con subtítulos en inglés.

Las entradas tienen un costo de G. 50.000 e incluyen una copa de vino al finalizar cada función, en un espacio pensado para compartir impresiones y conversar sobre la película tras la proyección.

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Las reservas pueden realizarse a través de la plataforma digital de Cine de Barrio, accediendo mediante sus redes sociales oficiales @cinedebarriopy, donde se encuentran disponibles los enlaces correspondientes.

¿De qué trata Narciso?

Ambientada en el Paraguay de finales de la década de 1950, Narciso sigue la historia de un joven carismático que regresa de Buenos Aires llevando consigo el espíritu del rock & roll, en los primeros años de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Convertido rápidamente en una figura popular de la radio y en un símbolo de libertad para toda una generación, su presencia despierta fascinación, deseo y también incomodidad dentro de una sociedad marcada por el miedo y el control.

La película se basa en el libro homónimo de Guido Rodríguez Alcalá, que a su vez toma inspiración en el caso real de Bernardo Aranda, locutor radial cuya muerte conmocionó al país y derivó en una fuerte persecución y estigmatización contra personas homosexuales durante el régimen stronista. A partir de ese contexto, Marcelo Martinessi construye un drama que combina memoria histórica, represión política y exploración de la identidad, atravesado por la música y el clima social de la época.