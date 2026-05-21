Festival de Cine Iberoamericano: estas son las películas que se exhiben esta semana en Asunción

El pasado 6 de mayo se puso en marcha el I Festival de Cine Iberoamericano- Asunción 2026, organizado por el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, con el apoyo de las embajadas y centros culturales, la Secretaría Nacional de Cultura y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).

Este jueves 21 el festival seguirá en el auditorio del Centro Cultural del Puerto con tres películas provenientes de México. Las mismas estaban inicialmente programadas para el 7 de mayo, pero la proyección fue pospuesta debido a la tormenta que afectó a Asunción en ese día.

“Ana y Bruno” (2018), de Carlos Carrera y basada en la novela de Daniel Emil, abrirá la programación a las 17:00. La trama presenta a una curiosa niña que escapa de una clínica siquiátrica buscando a su padre para salvar a su madre. Con la ayuda de seres fantásticos, que conoce en el lugar, emprende un viaje de emocionantes y conmovedoras aventuras.

A las 18:40 se proyectará “Siguiente parada, planeta X” (2025), un cortometraje dirigido por Efraín Ortiz. En su trama presenta a una niña de 12 años que cree ser de otro planeta. Durante la búsqueda de su gato perdido, ella luchará por regresar a donde pertenece.

A partir de las 19:00 se podrá ver “Mudanza” (2024), una película escrita y dirigida por Raúl Sebastián Quintanilla, protagonizada por Noé Hernandez y Florencia Ríos.

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Se trata de un drama en el que un reconocido periodista se enfrenta a una crisis cuando no consigue proteger su nuevo hogar de un intruso. Sus esfuerzos por rectificar la situación, amenazan con socavar la felicidad de su reciente mudanza con su novia y tensar la relación con su hijo.

La historia de Panamá Al Brown

El viernes 22, el festival llegará al Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary). A las 19:30 se proyectará la película panameña “Panamá Al Brown: cuando el puño se abre” (2018), dirigida por Carlos Aguilar Navarro.

Se trata de un documental biográfico acerca del boxeador Alfonso Teófilo Brown, el primer iberoamericano en coronarse Campeón Mundial de Boxeo. El filme busca retratar su origen humilde y su lucha por hacer frente a los desafíos.

El Teatro Tom Jobim del IGR Asunción (Eligio Ayala c/ Perú) será este sábado 23 la sede del festival, en la cual se podrán ver dos destacadas producciones provenientes de Costa Rica.

A las 17:00 se proyectará “Clara Sola” (2022), una película dirigida por Aseneth Suárez Ruiz, que debutó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y fue premiada en varios festivales.

La trama presenta a Clara (Wendy Chinchilla Araya), una mujer de 40 años que experimenta un despertar sexual y místico mientras comienza un viaje para liberarse e las represivas convenciones religiosas y sociales que han dominado su vida.

A las 19:00 se exhibirá “Tengo sueños eléctricos” (2022), de Valentina Maurel. El filme, protagonizado por Daniela Marín Navarro y Reinaldo Amien, obtuvo reconocimientos en festivales como Locarno, San Sebastián, Mar del Plata y otros.

La trama presenta a Eva, una joven quien no aguanta que su madre quiera reformar la casa y deshacerse del gato. Quiere marcharse y vivir con su padre, quien tras el divorcio está viviendo una segunda adolescencia.

Eva lo sigue mientras intenta reconectar con su deseo de convertirse en artista y de volver a encontrar el amor. Pero, como alguien que cruza un océano de adultos sin saber nadar, Eva también descubrirá la rabia que la carcome, y que, sin saberlo, ha heredado de él.

El festival seguirá la próxima semana con películas de República Dominicana y Brasil. Más adelante se exhibirán películas de Argentina, Chile, Perú y España.