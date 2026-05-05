El I Festival de Cine Iberoamericano comienza con “Narciso” y propone un recorrido por la región

El I Festival de Cine Iberoamericano se presenta como una plataforma de exhibición y circulación que articula una programación organizada por países, en colaboración con embajadas, centros culturales y aliados institucionales, entre ellos la Secretaría Nacional de Cultura, a través del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo.

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La propuesta abarca largometrajes y cortometrajes de ficción, documental, animación y formatos híbridos, con una selección que pone el foco en la diversidad estética y temática del cine iberoamericano contemporáneo. Las obras elegidas abordan problemáticas actuales, revisitan memorias históricas y exploran nuevas formas de narrar, contribuyendo tanto a la formación de públicos como al fortalecimiento del ecosistema audiovisual en Paraguay.

En este marco, el rol de las representaciones diplomáticas adquiere una dimensión central, no solo como facilitadoras de contenidos, sino como actores clave en la construcción de vínculos culturales sostenidos en el tiempo. La articulación entre instituciones permite consolidar redes de cooperación internacional que trascienden lo institucional para incidir directamente en la circulación cultural y el acceso ciudadano a propuestas diversas.

El festival se proyecta así como un espacio de intercambio, donde las historias circulan entre países y generan nuevas miradas sobre lo que implica hoy pertenecer a un territorio cultural compartido como Iberoamérica.

A partir de esta apertura, el festival continuará con una programación que recorre distintos países de la región, en diferentes espacios de la ciudad, consolidando un circuito que invita al encuentro entre públicos y cinematografías diversas.

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Programación

La programación del I Festival de Cine Iberoamericano se inicia el 6 de mayo en el Centro Cultural del Puerto con Narciso, del director paraguayo Marcelo Martinessi. La función está prevista para las 20:00. Ambientada en 1959, durante el régimen de Alfredo Stroessner, la película sigue a un enigmático músico que regresa de Buenos Aires convertido en símbolo de libertad, hasta que su muerte violenta abre interrogantes en un contexto marcado por el silencio y el miedo.

El 7 de mayo, también en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, la jornada estará dedicada al cine mexicano. A las 18:00 se proyectará Ana y Bruno, de Carlos Carrera, que narra el viaje de una niña que escapa de una clínica psiquiátrica en busca de su padre, acompañada por seres fantásticos. A las 19:40 se exhibirá el cortometraje Siguiente parada, Planeta X, de Efraín Ortiz, centrado en una niña que cree pertenecer a otro planeta y emprende una búsqueda personal. La jornada cierra a las 20:00 con Mudanza, un largometraje de Raúl Sebastián Quintanilla, que aborda la crisis de identidad de un periodista incapaz de proteger su hogar, poniendo en tensión su vida familiar.

El 9 de mayo, en el mismo espacio, la programación comienza a las 16:00 con Los últimos, documental de Sebastián Peña Escobar que sigue el recorrido de tres hombres en una reserva natural paraguaya amenazada, entre reflexiones y debates. A las 17:30 se proyectará Anina, del uruguayo Alfredo Soderguit, centrada en una niña cuya vida se ve atravesada por un misterioso castigo escolar. A las 19:00, la jornada culmina con Becho, o la extraordinaria aparición de La Cumparsita, de José Infantozzi, una historia que entrelaza música, imaginación y destino.

El 22 de mayo, el Centro Cultural de España en Asunción acogerá a las 19:30 la proyección de Panamá Al Brown: cuando el puño se abre, de Carlos Aguilar Navarro, documental que reconstruye la vida del boxeador Alfonso Teófilo Brown, figura clave del deporte iberoamericano.

El 23 de mayo, en el Centro Cultural de Brasil – Teatro Tom Jobim, la programación se inicia a las 17:00 con Clara Sola, de Aseneth Suárez Ruiz, centrada en una mujer considerada sanadora que atraviesa un proceso de transformación personal. A las 19:00 se presentará Tengo sueños eléctricos, de Valentina Maurel, que sigue a una adolescente en conflicto con su entorno familiar y su propio proceso de crecimiento.

El 29 de mayo, en el mismo espacio, a las 17:00 se proyectará 3 al rescate, de Jorge y Luis Morillo, una historia animada sobre tres animales que escapan de su destino en una granja. A las 19:00 se exhibirá Cuarencena, de David Maler, que transcurre durante una velada entre amigos en medio de un toque de queda.

El 30 de mayo, también en el Teatro Tom Jobim, a las 17:00 se presentará Santiago, de João Moreira Salles, un documental que revisita la figura de un mayordomo a través de material filmado años atrás, reflexionando sobre la memoria y el cine. A las 19:00 se proyectará El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, ambientada en la dictadura militar brasileña, donde un hombre intenta reconstruir su vida en medio de la persecución.

El 5 de junio, el Centro Cultural del Puerto volverá a ser sede con Metegol, de Juan José Campanella, a las 17:00, una historia de aventuras que mezcla animación y fútbol. A las 19:00 se proyectará el cortometraje El día que me quieras: el viaje de Gardel, de Matías Mera, que recorre la vida y el legado de Carlos Gardel.

El 6 de junio, en el Centro Cultural de España en Asunción, la jornada comienza a las 17:00 con Denominación de origen, de Tomás Alzamora, sobre un movimiento social surgido tras una disputa gastronómica. A las 19:30 se proyectará Hasta en las mejores familias, de Gustavo Letelier, una comedia que cuestiona las estructuras tradicionales de la sociedad chilena.

El 19 de junio, en el mismo espacio, a las 17:00 se presentará Ainbo, la guerrera del Amazonas, de José Zelada y Richard Claus, centrada en la defensa del territorio amazónico desde una mirada animada. A las 19:00 se exhibirá Deliciosa fruta seca, de Ana Caridad Sánchez, que sigue a una mujer que, tras enviudar, reconstruye su vida a partir del trabajo y la danza.

Finalmente, el festival cerrará el 20 de junio en Cine Cañisá con Decorado, de Alberto Vázquez, a las 19:00, una película que acompaña a un personaje en crisis existencial que comienza a cuestionar la realidad que lo rodea.