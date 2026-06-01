Documental “El Renacer Albirrojo” desembarca en Prime Vídeo en la previa al Mundial

Tras su paso por los cines y su recorrido internacional, “El Renacer Albirrojo” llegará este miércoles 3 de junio a la plataforma Prime Vídeo para toda Latinoamérica. En Estados Unidos, la película podrá ser vista a través de Roku y Tubi, con subtítulos en inglés y en español.

El documental, dirigido por Armando Aquino y Alfredo Galeano, retrata el recorrido de la Selección Paraguaya de Fútbol hasta su clasificación al Mundial, luego de 16 años. Esto se presenta a través de las historias de varios hinchas.

La película presenta las historias de Claudio, el repositor de un supermercado; Valeska, una madre que equilibra deporte y estudio para su hijo Renato; Pichi, quien documenta el día de la Albirroja; y Claudinha, una de las principales exponentes del fútbol femenino.

Además contiene entrevistas exclusivas con el DT Gustavo Alfaro y varios de los jugadores de la Albirroja como Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso, Matías Galarza, Diego Gómez, Junior Alonso y otros.

Silvia Caballero Greco, gerente de marketing y comercial de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), celebró la llegada de este documental a plataformas internacionales.

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“Esta oportunidad permitirá que la historia de la Selección Paraguaya, su legado y el sentimiento albirrojo puedan llegar a nuevas audiencias del continente, llevando nuestra pasión, identidad y orgullo nacional más allá de las fronteras. Un logro que nos llena de satisfacción y que reafirma el poder del fútbol para conectar historias y emociones”, expresó, a través de un comunicado de prensa.

La producción del documental estuvo a cargo de la firma 23 Sports. Su director Ricardo Arias afirmó que la llegada de esta película a las plataformas “demuestra que el deporte también puede generar grandes historias fuera de la cancha”.

“Para nosotros, es un orgullo que un contenido impulsado desde una institución deportiva paraguaya haya alcanzado este nivel de distribución, llevando nuestra identidad y nuestras emociones a nuevas audiencias en todo el continente”, agregó.

La realización de “El Renacer Albirrojo” estuvo a cargo de 1922 Historias Vivas, una división de Maneglia-Schémbori Realizadores.