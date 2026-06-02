‘Toy Story 5′ y lo nuevo de Spielberg lideran estrenos de junio en cines

Llegamos a la mitad del año y el mes de junio trae consigo algunos de los estrenos de cine más esperados del año, entre ellos las nuevas películas de series taquilleras como Toy Story o Scary Movie, la adaptación de un clásico de los años ‘80, la nueva película del universo cinematográfico de DC Comics y la muy esperada nueva película de ciencia ficción del emblemático cineasta Steven Spielberg.

Amos del Universo (jueves 4)

Una nueva adaptación al cine del universo de Masters of the Universe. Luego de haber vivido variosd años en la Tierra, el príncipe Adam vuelve a encontrar la Espada de Poder y regresa al reino de Eternia para liberarlo del yugo del malvado hechicero Skeletor. Protagonizada por Nicholas Galitzine (Las ovejas detectives), Camila Mendes (Riverdale) y Jared Leto (Tron: Ares); dirigida por Travis Knight (Bumblebee).

Scary Movie (jueves 4)

Trece años después de su última entrega, la serie de películas de parodia de cine de terror Scary Movie regresa para dar un giro cómico a algunos de los mayores éxitos del cine de horror de los últimos años, con parodias de filmes como Longlegs, Pecadores, La sustancia y, de nuevo, la saga Scream. Anna Faris, Regina Hall y Marlon Wayans vuelven a protagonizar. Dirige Michael Tiddes (¿Y dónde está el fantasma?).

The Amazing Digital Circus: El último acto (jueves 4)

El final de la mundialmente popular serie animada de internet The Amazing Digital Circus, sobre un grupo de coloridos personajes atrapados en un surreal mundo digital a merced de una errática inteligencia artificial, se estrena en la pantalla grande. Dirigido por Gooseworx.

El día de la revelación (jueves 11)

La nueva película del legendario cineasta Steven Spielberg marca su regreso a cine de ciencia ficción sobre extraterrestres luego de los clásicos Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), E.T. el extraterrestre (1982) y La guerra de los mundos (2005). La historia sigue a un hombre que intenta revelar al mundo una conspiración para mantener oculta la verdad sobre la existencia de vida alienígena. Protagonizan Josh O’Connor (Wake Up, Dead Man), Emily Blunt (El diablo viste a la moda 2) y Colin Firth (1917).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la zona gris (jueves 11)

La nueva película de acción del director británico Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes) sigue a un par de mercenarios que se infiltran en una isla en España para intentar recuperar dinero robado por un inescrupuloso billonario. Con Henry Cavill (Argylle), Jake Gyllenhaal (La novia) y Eiza González (La fuente de la juventud).

Las 100 noches del deseo (jueves 11)

Una adaptación de la novela romántica de fantasía 100 Nights of Hero de Julia Jackman. La historia sigue a una mujer que queda en el centro de un triángulo amoroso luego de que su esposo la deja por cien días para poner a prueba su fidelidad. Protagonizada por Maika Monroe (Longlegs), Emma Corrin (Nosferatu), Nicholas Galitzine y la cantante Charli XCX.

Toy Story 5 (jueves 18)

La muy anticipada nueva secuela de la serie de películas animadas Toy Story de Pixar pone a Woody, Buzz, Jessie y a los demás juguetes en competencia por la atención de la niña Bonnie con una formidable oponente: una tableta electrónica. En su versión original en inglés, la película vuelve a contar con las voces de Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz y Joan Cusack como Jessie.

La asistente de la morgue (jueves 18)

Una adaptación del videojuego de terror The Mortuary Assistant. La película sigue a una joven que es contratada como asistente en una morgue en la que se producen aterradores fenómenos paranormales. Con Willa Holland (The Flash) y Paul Sparks (El club de los vándalos), dirigida por Jeremiah Kipp.

Supergirl (jueves 25)

Ambientada dentro del universo de la última película de Superman, esta película sigue a Kara Zor-el, prima kriptoniana del Hombre de Acero, en un viaje repleto de peligros por la galaxia con su perro Krypto. Protagonizan Milly Alcock (La Casa del Dragón), Matthias Schoenaerts (La vieja guardia 2) y Jason Momoa (Una película de Minecraft), y dirige Craig Gillespie (Cruella).

Letras robadas (jueves 25)

Una comedia dramática musical que gira en torno a un cantante de bodas que alcanza un éxito inesperado con una versión propia de una canción de una estrella de rock venida a menos, lo que los pone a ambos en un enfrentamiento. Con Paul Rudd (Anaconda), Nick Jonas (Jumanji: El siguiente nivel) y Havana Rose Liu, dirigida por John Carney (Sing Street).

La estación del terror (jueves 25)

Una película coreana de terror en la que una ‘youtuber’ busca hacerse de fama adentrándose en una estación de trenes en la que se han producido misteriosas desapariciones, y descubre un horrible secreto. Con Joo Hyun-young, dirigida por Tak Se-woong.