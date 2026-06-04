Amos del Universo

Título original: Masters of the Universe
Dirección: Travis Knight
Guion: Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y David Callaham
Elenco: Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, James Purefoy, Charlotte Riley, Morena Baccarin
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 132 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 18:10 (doblada); 15:00; 21:20 (subtitulada). XD, 22:20 (subtitulada). D-Box, 18:10 (doblada); 15:00; 21:20; 22:20 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 18:25 (doblada); 13:15; 15:50; 21:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:00; 15:40; 20:45 (doblada).
*Cinemapop del Sol (delSol Shopping), 13:30; 15:50; 18:15 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 15:45; 20:50 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 15:45; 18:15; 20:45 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:15; 15:50; 18:25; 19:15 (doblada); 21:00 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:10; 15:40; 18:10; 20:40 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:20; 20:45 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:10; 15:40; 18:10; 20:40 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:30; 18:20; 20:50 (en español). Solo domingo, 11:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:30; 19:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 16:15; 18:45; 21:10 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 17:30 (doblada); 21:30 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 17:50 (doblada); 21:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú, 16:00; 18:30 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:40; 16:10 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 18:00 (doblada).