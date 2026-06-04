Scary Movie

Dirección: Michael Tiddes
Guion: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans y Rick Alvarez
Elenco: Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 95 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:00; 17:40; 18:50 (doblada); 14:00; 15:20; 16:20; 20:00; 21:30; 22:30 (subtitulada). Premier, 13:00; 17:40; 18:50 (doblada); 14:00; 15:20; 16:20; 20:00; 21:30; 22:30 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:15; 21:15 (doblada); 13:15; 15:15; 19:15 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 21:30 (doblada); 20:30 (subtitulada).
*Cinemapop del Sol (delSol Shopping), 13:45; 18:25; 20:45 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:45; 14:45; 16:45; 18:45; 20:45 (doblada); 21:45 (subtitulada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20; 15:15; 17:10; 19:15; 21:20 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 14:00; 16:00; 18:00; 20:00 (doblada); 22:00 (subtitulada). 4D, 13:00; 15:00; 17:00; 19:00 (doblada); 21:00 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:15; 15:10; 17:05; 19:00; 20:55 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 20:30 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:15; 15:10; 17:05; 19:00; 20:55 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:40; 15:35; 17:30; 19:25; 21:30 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:00; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 15:30; 17:20; 19:10; 21:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 15:00; 17:00; 19:00 (doblada); 21:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 13:10; 15:20; 17:40; 22:15 (XD, doblada); 20:00 (XD, subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:20; 15:15; 17:10; 19:05; 21:00 (doblada); 22:30 (subtitulada).
*Cine Max (Maxiaventura), 18:00 (doblada); 20:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú, 16:00; 18:00; 20:00 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:15; 15:10; 17:05; 19:00; 20:55 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 16:00; 20:30 (doblada).