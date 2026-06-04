Cine y TV
04 de junio de 2026 a la - 09:57

The Amazing Digital Circus: El último acto

Coloridos personajes están atrapados en un surreal mundo digital a merced de una errática inteligencia artificial, se estrena en la pantalla grande.

Por ABC Color

Título original: The Amazing Digital Circus: The Last Act

Dirección: Gooseworx

Guion: Gooseworx

Elenco: Lizzie Freeman, Michael Kovach, Amanda Hufford, Marissa Lenti, Alex Rochon, Ashley Nichols, Sean Chiplock, Cassie Ewulu

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 93 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 13:50; 18:30; 20:00 (doblada); 16:10; 19:00; 21:00 (subtitulada). XD, 20:00 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 14:20; 19:00 (doblada); 16:40; 21:15 (subtitulada).