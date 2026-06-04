The Amazing Digital Circus: El último acto

Título original: The Amazing Digital Circus: The Last Act
Dirección: Gooseworx
Guion: Gooseworx
Elenco: Lizzie Freeman, Michael Kovach, Amanda Hufford, Marissa Lenti, Alex Rochon, Ashley Nichols, Sean Chiplock, Cassie Ewulu
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 93 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:50; 18:30; 20:00 (doblada); 16:10; 19:00; 21:00 (subtitulada). XD, 20:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 14:20; 19:00 (doblada); 16:40; 21:15 (subtitulada).