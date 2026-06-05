¿Qué ver en Netflix, Disney y Apple? Guía de estrenos para el finde

Esta semana trae una irreverente comedia mexicana que gira en torno a uno de los Mundiales de fútbol más icónicos, una nueva adaptación de un clásico literario de suspenso con grandes estrellas, la llegada a streaming de uno de los grandes éxitos animados del año y muchas otras novedades.

Películas

México 86 (Netflix)

Una comedia mexicana que sigue a un burócrata ambicioso y corto en escrúpulos que intenta lograr que México vuelva a ser elegido sede del Mundial de fútbol en 1986. Protagonizada por Diego Luna, Karla Souza y Daniel Giménez Cacho, dirigida por Gabriel Ripstein.

Turbulencia en la oficina (Netflix)

Una comedia romántica estadounidense sobre la atípica relación entre una poderosa ejecutiva de una aerolínea y un joven abogado que se suma a su equipo. Con Jennifer López y Brett Goldstein, dirigida por Ol Parker.

La desconocida (Netflix)

Un thriller español en el que una mujer es hallada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, maniatada y sin memoria de cómo llegó ahí, y una detective debe protegerla cuando desconocidos intentan asesinarla. Protagonizan Candela Peña y Ana Rujas bajo la dirección de Gabe Ibáñez.

Hoppers (Disney+)

Tras su paso por cines hace unos meses, llega a streaming la más reciente película animada original de Pixar, en la que una joven amante de la naturaleza usa un castor robótico para comunicarse con los animales de un bosque e intentar frenar una destructiva obra de construcción. Dirigida por Daniel Chong.

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Milky Subway: The Galactic Limited Express (Netflix)

Una compilación de todos los capítulos de la exitosa serie animada Milky Subway: The Galactic Limited Express, sobre un grupo de jóvenes delincuentes que debe limpiar un tren como castigo, hasta que este se pone inesperadamente en marcha. Dirigida por Yohei Kameyama.

La casa de la playa (Amazon Prime Video)

Un drama romántico turco en el que una mujer viaja en el tiempo a un verano inolvidable de su juventud. Con Mina Demirtas y Derya Pinar Ak, dirigida por Erdem Tepegoz.

Poldi (Netflix)

Un documental que explora la vida y carrera del emblemático futbolista polaco Lukas Podolski.

Series

Cabo de Miedo (Apple TV+)

Una adaptación a miniserie de la novela The Executioners de John D. MacDonald, en la que un violento criminal es liberado de prisión y decide buscar al fiscal que lo metió en prisión y a su familia para vengarse. Protagonizada por Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson.

El testigo (Netflix)

Una miniserie británica de suspenso basada en hechos reales, en la que un hombre cuya pareja ha sido asesinada intenta proteger al hijo de la mujer, quien fue testigo del crimen. Con Jordan Bolger y Max Fincham.

Así aprenderás (Netflix)

Una serie coreana de comedia dramática sobre un grupo de instructores que deciden aplicar técnicas muy atípicas para controlar a alumnos problemáticos en una escuela secundaria. Protagonizan Kim Mu-yeol y Jin Ki-joo.

No aptos para trabajar (Disney+)

Una serie estadounidense de comedia sobre un grupo de veinteañeros que intentan balancear sus ambiciones profesionales y sus vidas románticas en Nueva York. Protagonizada por Ella Hunt, Avantika Vandanapu y Will Angus.

La leyenda de Vox Machina, temporada 4 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie animada basada en el podcast de fantasía Critical Role, sobre un grupo de aventureros y sus vivencias en el mundo fantástico de Exandria.

Michael Jackson: El veredicto (Netflix)

Un documental que hace una crónica detallada del juicio por supuesta pederastia al que fue sometido en 2003 el legendario cantante Michael Jackson.