¿Qué ver en Netflix, HBO y Prime Video? Guía de estrenos para el finde

Esta semana trae a plataformas de streaming una nueva serie basada en un ícono de Marvel Comics, una serie brasileña que dramatiza una de las mayores hazañas futbolísticas de la historia de ese país, un documental sobre un ícono del tenis y nuevas temporadas de series muy populares.

Series

Spider-Noir (Amazon Prime Video)

Una serie ambientada en el universo de las películas Spider-Verse del Hombre-Araña, que sigue a una versión de Spider-Man que trabaja como detective en una Nueva York alternativa y debe desvelar una siniestra conspiración que amenaza a la ciudad de Nueva York. Protagonizada por Nicolas Cage, Lamorne Morris y Li Jun Li. Disponible en versiones a color y en blanco y negro.

Brasil ‘70: La saga del tricampeonato (Netflix)

Una serie brasileña que trascurre en 1970 y sigue a los jugadores de la selección brasileña de fútbol mientras se preparan para ir al Mundial en México y buscar la tercera Copa del Mundo para su país. Con Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo y Ravel Andrade.

Rafa (Netflix)

Una serie documental sobre el legendario tenista español Rafael Nadal, quien reflexiona sobre su vida y su destacada carrera deportiva, desde sus inicios a sus grandes glorias.

Star City (Apple TV+)

Una serie histórica que gira en torno a los cosmonautas e ingenieros aeroespaciales que lograron convertir a la Unión Soviética en el primer país del mundo en enviar seres humanos al espacio. Protagonizan Rhys Ifans y Anna Maxwell Martin.

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Las cuatro estaciones, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie de comedia sobre los desafíos que enfrenta la relación entre un grupo de amigos casados a causa de un divorcio. Con Steve Carell, Tina Fey, Colman Domingo y Will Forte.

Asesinato para principiantes, temporada 2 (Netflix)

Regresa esta serie británica de suspenso en la que una joven mujer investiga el asesinato de una colegiala al creer que las autoridades no han descubierto la verdad sobre el crimen. Protagonizada por Emma Myers y Zain Iqbal.

Rick y Morty, temporada 9 (HBO Max)

Nuevos episodios de esta icónica serie animada de comedia y ciencia ficción sobre las desventuras interdimensionales de un brillante pero retorcido científico y su perpetuamente ansioso nieto.

Dos monedas (Netflix)

Una miniserie animada italiana, secuela de las series Cortar por la línea de puntos (2021) y Este mundo no me hará mala persona (2023).

Deli Boys, temporada 2 (Disney+)

Nuevos episodios de esta serie estadounidense de comedia en la que dos hermanos de origen paquistaní en Estados Unidos lo pierden todo tras la muerte de su padre, un poderoso magnate, y acaban enfrentando las consecuencias de los secretos criminales de este. Con Asif Ali, Saagar Shaikh y Poorna Jagannathan.

Mindfulness para asesinos, temporada 2 (Netflix)

Regresa esta serie alemana sobre un abogado de la mafia que se inspira en una clase de ‘mindfulness’ para iniciar una carrera como asesino. Protagonizan Tom Schilling y Emily Cox.

Películas

Ven a volar conmigo (Apple TV+)

Una película de aventuras en la que un joven entusiasta de la aviación y su madre emprenden un inusual viaje con destino a Hollywood. Con Clark Shotwell y Kelly Eviston-Quinnett, dirigido por John Travolta.

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo (Netflix)

Un documental biográfico sobre el futbolista argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez que retrata su vida desde sus humildes orígenes hasta su conquista de la mayor gloria del fútbol mundial con la selección argentina.