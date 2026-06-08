Lanzamientos de videojuegos: ¿qué vamos a jugar esta semana?

En una semana carente de lanzamientos muy grandes en el mundo de los videojuegos, los títulos ‘indie’ y de perfil más bajo toman protagonismo con premisas variadas que van desde un homenaje a los juegos disparos clásicos de los años ‘90 hasta odiseas de exploración espacial, combate de monstruos y básquetbol de la NBA en versión callejera.

Voidling Bound (martes 9)

Un colorido juego de acción en tercera persona en el que el jugador se pone en la piel de un astronauta que debe capturar, criar y entrenar a criaturas extraterrestres para utilizarlas en combate.

NBA The Run (martes 9)

Un nuevo simulador de básquetbol - que prioriza el estilo por sobre el realismo - en el que los jugadores pueden encarnar a grandes estrellas de la NBA en intensos juegos callejeros de tres contra tres.

SAND: Raiders of Sophie (miércoles 10)

Un juego de disparos en primera persona ambientado en una versión alternativa del oeste de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Los jugadores deben crear grandes estructuras mecánicas móviles para recorrer el desierto en busca de recursos y tesoros, y para enfrentarse a otros jugadores.

33 Immortals (miércoles 10)

Sale de ‘early access’ este ‘roguelike’ de acción cooperativa en línea en el que los jugadores deben hacer equipo – de hasta 33 personajes controlados por hasta cuatro usuarios – para enfrentarse a hordas de seres monstruosos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Starseeker: Astroneer Expeditions (jueves 11)

Un ‘spin-off’ del juego de exploración espacial Astroneer, lanzado en 2019 que pone énfasis en la acción multijugador, permitiendo a varios jugadores colaborar en una expedición interplanetaria que los llevará a mundos asombrosos y peligrosos.

Sportal (jueves 11)

Un juego de acción en primera persona con una presentación que evoca a los clásicos del género de la década de 1990, en el que el jugador participa de un brutal deporte post apocalíptico en el que debe sobrevivir en laberintos repletos de monstruos, armado solo con pelotas, raquetas y otros implementos deportivos.

Frog Sqwad (jueves 11)

Un juego de plataformas cooperativo en línea en el que hasta ocho jugadores toman el rol de ranas que deben trabajar en equipo para superar obstáculos y conseguir deliciosas moscas mientras recorren vastas alcantarillas.

Mousebusters (jueves 11)

Un peculiar juego de terror de estética pixelada en el que el jugador encarna a un ratón que se muda a un nuevo edificio y es contratado como cazador de fenómenos paranormales, con la misión de ayudar a los residentes a sobrevivir a las entidades que los acechan.