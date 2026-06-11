Pequeños monstruos

Dirección: Denis Chernov
Guion: Denis Chernov, Tatiana Belova, Sergey Dubinkin, Aleksandr Kim y Andrey Volkov
Elenco: Yuri Kolokolnikov, Slava Kopeykin, Mikhail Khrustalyov, Veronika Makeeva, Oleg Kulikovich, Anna Pokrovskaya
Calificación: Apta para todo público
Duración: 88 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 15:00; 17:20 (doblada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:50; 16:40 (doblada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:45; 17:30 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 14:50; 16:40 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris), 15:00 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 13:40; 16:45 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 16:15 (doblada).