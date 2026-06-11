Cine y TV
11 de junio de 2026 a la - 09:21

Pequeños monstruos

Dos niños buscan la ayuda de un mago para proteger a una raza de criaturas mágicas en peligro.

Por ABC Color

Dirección: Denis Chernov

Guion: Denis Chernov, Tatiana Belova, Sergey Dubinkin, Aleksandr Kim y Andrey Volkov

Elenco: Yuri Kolokolnikov, Slava Kopeykin, Mikhail Khrustalyov, Veronika Makeeva, Oleg Kulikovich, Anna Pokrovskaya

Calificación: Apta para todo público

Duración: 88 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 15:00; 17:20 (doblada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:50; 16:40 (doblada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:45; 17:30 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 14:50; 16:40 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris), 15:00 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 13:40; 16:45 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 16:15 (doblada).