Cine en Paraguay: ‘Toy Story 5′ llega a las salas

Este jueves trae un solo estreno a cines de Paraguay, pero se trata de una de las películas más esperadas de todo el año: Toy Story 5, la nueva entrega de la mundialmente exitosa serie de películas animadas de Pixar y Disney.

En esta nueva aventura, el vaquero Woody se reúne con Buzz, Jessie y el resto de los juguetes de Andy, que ahora viven con la niña Bonnie, y debe ayudarlos cuando la atención de Bonnie es robada por una tableta electrónica con intenciones inescrupulosas.

En su versión original en inglés, la película cuenta de nuevo con las voces de Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz y Joan Cusack como Jessie, y suma al elenco a Greta Lee (Vidas pasadas, Tron: Ares) como la tableta Lilypad.

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La película es dirigida por Andrew Stanton, un veterano de Pixar que dirigió las aclamadas Buscando a Nemo (2003) y WALL-E (2008), además de haber co-escrito todas las películas anteriores de Toy Story y otros filmes de Pixar como Bichos (1997) y Monsters, Inc. (2001).

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La banda sonora vuelve a ser del galardonado compositor Randy Newman, quien puso música a todas las entregas anteriores, y además contará con una canción original de la cantautora Taylor Swift.

Tres décadas de ‘Toy Story’

Esta quinta entrega llega 31 años después del debut de Toy Story en cines con la película original de 1995, que fue el primer largometraje animado producido íntegramente por computadora, un formato que en las siguientes décadas acabaría reemplazando casi por completo a la animación tradicional en Hollywood.

Desde entonces, Toy Story tuvo tres secuelas estrenadas en 1999, 2010 y 2019.

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En total, la saga Toy Story ha recaudado más de 3.300 millones de dólares en la taquilla global entre todas sus películas hasta ahora.