Cine y TV
25 de junio de 2026 a la - 09:44

Leviticus

Dos adolescentes son atormentados por una entidad sobrenatural que fue conjurada por la comunidad religiosa en la que ambos viven, que desaprueba la relación romántica que tienen.

Por ABC Color

Dirección: Adrian Chiarella

Guion: Adrian Chiarella

Elenco: Joe Bird, Stacy Clausen, Mia Wasikowska, Jeremy Blewitt, Ewen Leslie, Davida McKenzie, Nicholas Hope

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 88 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 22:20 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 16:10; 20:00 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 16:00; 19:45 (doblada).

SAN LORENZO

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:45; 16:45; 22:45 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:15 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 21:10 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 17:00 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:00 (doblada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 19:25 (doblada); 22:05 (subtitulada).