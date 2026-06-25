Dirección: Adrian Chiarella
Guion: Adrian Chiarella
Elenco: Joe Bird, Stacy Clausen, Mia Wasikowska, Jeremy Blewitt, Ewen Leslie, Davida McKenzie, Nicholas Hope
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 88 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 22:20 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 16:10; 20:00 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 16:00; 19:45 (doblada).
SAN LORENZO
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:45; 16:45; 22:45 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:15 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 21:10 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 17:00 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:00 (doblada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 19:25 (doblada); 22:05 (subtitulada).