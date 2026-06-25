Dirección: Craig Gillespie
Guion: Ana Nogueira
Elenco: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet, Jason Momoa
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 107 minutos
-------------------------------------------------
3D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 15:30 (doblada); 20:30; 23:00 (subtitulada). Premier, 15:30 (doblada); 20:30; 23:00 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:20; 21:40 (doblada); 13:00; 15:10; 19:30 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:45; 14:50; 17:00; 19:10; 21:20 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 14:00; 19:30 (doblada); 21:40 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:15; 17:20; 19:25 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 15:10; 18:20; 21:25 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:05; 15:10; 19:10; 21:15 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30 (doblada); 21:40 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:10; 15:15; 17:20; 18:30; 20:40 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 16:30; 18:40 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:10; 15:15; 17:20; 18:30; 20:40 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 15:00; 17:05; 19:10; 21:15 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris), 19:00 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 21:00 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:10; 15:15; 17:20; 18:20; 20:30 (doblada); 22:35 (subtitulada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
*Cine Max (Maxiaventura), 17:30; 19:30 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:00; 15:05; 17:10; 21:20 (doblada). Solo domingo, 10:50 (doblada).
2D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:00; 20:00 (doblada); 14:30; 18:00 (subtitulada). XD y D-Box, 22:30 (subtitulada). Premier, 13:00 (doblada); 18:00 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:30; 21:30 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 15:00; 17:00; 19:00; 21:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 15:00; 17:00; 19:00; 21:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 17:00 (doblada); 21:00 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 14:30; 19:20 (doblada). XD, 22:30 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 19:00 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 20:00 (doblada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 13:50; 17:55; 20:00 (doblada).