Cine y TV
25 de junio de 2026 a la - 09:33

Supergirl

Kara Zor-El, prima de Superman y sobreviviente de la destrucción del planeta Kripton, recorre la galaxia acompañada por su perro Krypto hasta que un encuentro y una tragedia la ponen en una misión de venganza.

Por ABC Color

Dirección: Craig Gillespie

Guion: Ana Nogueira

Elenco: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet, Jason Momoa

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 107 minutos

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3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 15:30 (doblada); 20:30; 23:00 (subtitulada). Premier, 15:30 (doblada); 20:30; 23:00 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:20; 21:40 (doblada); 13:00; 15:10; 19:30 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:45; 14:50; 17:00; 19:10; 21:20 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 14:00; 19:30 (doblada); 21:40 (subtitulada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:15; 17:20; 19:25 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 15:10; 18:20; 21:25 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:05; 15:10; 19:10; 21:15 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30 (doblada); 21:40 (subtitulada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:10; 15:15; 17:20; 18:30; 20:40 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 16:30; 18:40 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:10; 15:15; 17:20; 18:30; 20:40 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 15:00; 17:05; 19:10; 21:15 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris), 19:00 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 21:00 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:10; 15:15; 17:20; 18:20; 20:30 (doblada); 22:35 (subtitulada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

*Cine Max (Maxiaventura), 17:30; 19:30 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:00; 15:05; 17:10; 21:20 (doblada). Solo domingo, 10:50 (doblada).

Imagen sin descripción

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 13:00; 20:00 (doblada); 14:30; 18:00 (subtitulada). XD y D-Box, 22:30 (subtitulada). Premier, 13:00 (doblada); 18:00 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:30; 21:30 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 15:00; 17:00; 19:00; 21:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 15:00; 17:00; 19:00; 21:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 17:00 (doblada); 21:00 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 14:30; 19:20 (doblada). XD, 22:30 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 19:00 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 20:00 (doblada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 13:50; 17:55; 20:00 (doblada).