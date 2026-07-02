Cine y TV
02 de julio de 2026 a la - 08:50

Minions y monstruos

En la década de 1920, los Minions mientras intentan abrirse paso en la industria del cine y llegan a Hollywood con la ambición de filmar una película de monstruos, pero acaban enfrentando a un peligroso ser cósmico.

Por ABC Color

Título original: Minions & Monsters

Dirección: Pierre Coffin

Guion: Pierre Coffin y Brian Lynch

Elenco: Pierre Coffin, Christopth Waltz, Allison Janney, Jesse Eisenberg, Jeff Bridges, Zoey Deutch, Bobby Moynihan, Phil LaMarr

Calificación: Apta para todo público

Duración: 90 minutos

-------------------------------------------------

3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 14:40; 18:40 (doblada). XD y D-Box, 13:00; 15:20; 17:40; 20:00 (doblada). Premier, 14:40; 18:40 (doblada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:00; 14:50; 15:50; 16:40; 17:40; 18:30; 19:30; 20:20; 21:20; 22:10 (doblada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:10; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:20; 15:10; 17:00; 19:00; 20:45 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 14:00; 14:50; 15:50; 16:40; 17:40; 18:30; 19:30; 20:20; 21:20; 22:10 (doblada). 4D, 13:30; 15:20; 17:10; 19:00; 20:50 (doblada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20; 21:10 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30; 16:20; 20:10 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20; 21:10 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:15; 18:15; 20:15 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 16:30; 20:15 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 13:50; 18:30 (doblada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20; 21:10 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).

Minions y monstruos película

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 13:20; 14:20; 14:40; 15:40; 16:20; 16:40; 17:10; 18:00; 19:10; 20:20; 21:30 (doblada); 21:00 (subtitulada). Premier, 16:20 (doblada); 21:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 15:30; 19:30 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30 (doblada).

SAN LORENZO

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 18:20 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:20; 19:10 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 15:15; 17:15; 19:15; 21:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 14:45; 18:45 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 16:00; 18:00; 20:00 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 16:00; 18:00 (doblada).