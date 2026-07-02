Minions y monstruos

Título original: Minions & Monsters
Dirección: Pierre Coffin
Guion: Pierre Coffin y Brian Lynch
Elenco: Pierre Coffin, Christopth Waltz, Allison Janney, Jesse Eisenberg, Jeff Bridges, Zoey Deutch, Bobby Moynihan, Phil LaMarr
Calificación: Apta para todo público
Duración: 90 minutos
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3D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 14:40; 18:40 (doblada). XD y D-Box, 13:00; 15:20; 17:40; 20:00 (doblada). Premier, 14:40; 18:40 (doblada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:00; 14:50; 15:50; 16:40; 17:40; 18:30; 19:30; 20:20; 21:20; 22:10 (doblada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:10; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:20; 15:10; 17:00; 19:00; 20:45 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 14:00; 14:50; 15:50; 16:40; 17:40; 18:30; 19:30; 20:20; 21:20; 22:10 (doblada). 4D, 13:30; 15:20; 17:10; 19:00; 20:50 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20; 21:10 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30; 16:20; 20:10 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20; 21:10 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:15; 18:15; 20:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 16:30; 20:15 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 13:50; 18:30 (doblada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20; 21:10 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:20; 15:20; 17:20; 19:20 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
2D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:20; 14:20; 14:40; 15:40; 16:20; 16:40; 17:10; 18:00; 19:10; 20:20; 21:30 (doblada); 21:00 (subtitulada). Premier, 16:20 (doblada); 21:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 15:30; 19:30 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30 (doblada).
SAN LORENZO
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 18:20 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:20; 19:10 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 15:15; 17:15; 19:15; 21:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 14:45; 18:45 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 16:00; 18:00; 20:00 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 16:00; 18:00 (doblada).