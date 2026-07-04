¿DiCaprio filmará en Paraguay? Se confirma el elenco de la nueva película de Michael Mann

El medio estadounidense especializado en la industria del cine The Wrap reportó que está confirmado parte del elenco de Heat 2, la nueva película del cineasta estadounidense Michael Mann, y que la filmación de la película - cuya lista de locaciones internacionales incluiría a Paraguay - comenzaría en noviembre de este año.

Heat 2 es una adaptación de la novela homónima publicada en 2022 por Mann y la autora Meg Gardiner, que sirve como precuela y secuela de la película de 1995 Heat (estrenada como Fuego contra fuego en Latinoamérica), protagonizada por Al Pacino como un detective de Los Ángeles que perseguía a un audaz grupo de ladrones de bancos, liderados por personajes interpretados por Robert De Niro y Val Kilmer.

Según informa The Wrap, Christian Bale ha sido confirmado para protagonizar Heat 2 interpretando al detective Vincent Hanna, el personaje de Pacino en la película original; mientras que Leonardo DiCaprio tomará el rol de Chris Shiherlis, el temperamental asaltante que interpretó Val Kilmer.

Además, el medio reporta que la producción está negociando con Stephen Graham (Adolescencia) para el rol de Neil McCauley, el personaje de De Niro en la película de 1995; y con Adam Driver para el papel del asesino serial Otis Wardell, uno de los villanos de la novela.

Aún no hay información sobre el resto del elenco de la película.

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Una historia que incluye a Ciudad del Este

Heat 2 trascurre en varios periodos de tiempo antes y después de los eventos de la película: a finales de la década de 1980, cuando McCauley y su equipo planean un peligroso asalto en México y Hanna comienza a perseguir a Wardell en Chicago y luego en Los Ángeles; y en los años 90, luego de lo ocurrido en el filme, siguiendo a Shiherlis mientras huye de los Estados Unidos y se refugia en Paraguay, donde trabaja para una poderosa familia paraguayo-taiwanesa de Ciudad del Este que se dedica al tráfico internacional de armas y tecnología militar.

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Una porción importante del segmento de Shiherlis de la novela trascurre en Ciudad del Este e incluye escenas en el aeropuerto Guaraní, la represa de Itaipú o el Puente de la Amistad, además de una secuencia de acción en el centro de la ciudad.

Heat 2 sería la segunda película filmada por Michael Mann en Paraguay. En 2005, el cineasta filmó en Ciudad del Este varias escenas de su película de acción Miami Vice (estrenada en 2006), basada en la serie televisiva del mismo nombre.

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Si bien The Wrap reporta que Mann comenzará a filmar Heat 2 en noviembre, no hace mención sobre cuándo tendría lugar el rodaje en Paraguay.

Superproducción internacional

Desde la publicación de la novela, Mann – quien después estrenó en 2023 la película Ferrari - manifestó su intención de adaptarla al cine y afirmó varias veces que planea filmar en Paraguay, pero el proyectó tardó en materializarse debido a la enorme envergadura y el alto costo de producción que conllevaría el rodaje internacional que, según se ha reportado, también incluiría locaciones en México y en el sureste de Asia.

Luego de que varios estudios de Hollywood pugnaran por el proyecto, finalmente Amazon MGM lo adquirió. The Wrap estima que el presupuesto para la película ronda los 170 millones de dólares.

El filme será producido por Jerry Bruckheimer, productor de grandes éxitos de taquilla como la saga Piratas del Caribe de Disney o, más recientemente, Top Gun: Maverick (2022) y F1 (2025).

Mann y DiCaprio, por primera vez juntos

Michael Mann es considerado uno de los cineastas estadounidenses más destacados de las últimas décadas, con una filmografía que incluye - además de Fuego contra fuego y Miami Vice - filmes aclamados como Thief (1981), El último de los mohicanos (1992), El informante (1999), Ali (2001), Colateral (2004) o Enemigos públicos (2009). Ha sido nominado a cuatro premios Óscar.

Heat 2 será la primera colaboración entre Mann y Leonardo DiCaprio, que viene de haber protagonizado la galardonada Una batalla tras otra – ganadora del Óscar a la mejor película este año - y también estrenará próximamente el drama What Happens at Night, dirigido por Martin Scorsese.

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En cambio, Mann se reencontrará en Heat 2 con Christian Bale, con quien ya trabajó en el filme de 2009 Enemigos públicos.