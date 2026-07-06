“Animate 2026″ y “Jaguatá” ofrecerán un fin de semana de pura animación en Asunción

La animación paraguaya tendrá un intenso fin de semana, que reunirá las dos actividades principales organizadas por la organización Paraguay Animation. “Animate 2026″ ofrecerá talleres, charlas y un espacio de networking, mientras que “Jaguatá” permitirá celebrar el talento de los equipos de este certamen.

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“Dos días para aprender, conectar e inspirarte junto a quienes están construyendo el presente y el futuro de la animación paraguaya”, destacó la organización, en su página web.

El encuentro “Animate 2026″ será este sábado 11 de julio, de 9:00 a 21:30, en la sede de la Universidad Columbia (Avda. España c/ Padre Cardozo). La actividad tendrá como disertante principal a Jesús Conde, Lead Concept Artist del Studio Wildcard.

Entre las charlas que se ofrecerán en esta edición de Animate están: “La beca Fulbright como oportunidad en las artes y la creatividad”, con Mariana Pineda; “1926 formas de no hacer un cortometraje animado”, con Mathias Maciel; “Animar por accidente”, con Santianimates.

Florencia Gasparini Rey ofrecerá la charla “De la idea al mercado: dossier, pitch y networking”, mientras que Alcides Acosta presentará “Enseñar 3D y animación en la universidad: experiencia y retos en las aulas”.

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Otra de las charlas será “Creando un estudio de animación 2D en una semana - Proyecto Trebolín Mundial 2026″, con Tucan Studios.

Jesús Conde, en su rol de disertante principal, presentará la charla “El Concept Art no es Arte”.

Talleres en Animate 2026

A lo largo de la jornada también se realizarán varios talleres como “Tu primera escena en Blender”, a cargo de Mateo Ruiz Díaz; “¿Para quién es tu historia? Cómo identificar y diseñar para la audiencia de tu proyecto creativo", con Tamara Terashima; y “Composición y narrativa gráfica”, con Kike Olmedo.

La actividad, según destacó Paraguay Animation, está dirigida tanto a profesionales de la animación como a personas que están dando sus primeros pasos en este ámbito.

En tanto, el domingo 12 de julio será la entrega de los Premios Jaguatá. El evento se llevará a cabo en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), ubicado en José Berges c/ Estados Unidos, desde las 16:30.

En este evento, equipos de todo el país estarán presentando los cortometrajes animados que elaboraron tras meses de trabajo, en el marco del concurso Jaguatá. Este año, el certamen cuenta con dos categorías: Start, para nuevos talentos; y Pro, para equipos con experiencia.

En la categoría Start son 10 los equipos que sobrevivieron al proceso y llegarán al estreno final, mientras que en la categoría Pro compiten dos equipos.

Durante esta jornada se podrán ver los cortometrajes finalistas, conocer a sus creadores, escuchar el detrás de escena de cada producción y participar de la ceremonia de premiación.

¿Cómo participar de “Animate 2026″ y “Jaguata”?

Las entradas para ambas actividades se pueden adquirir a través de Ticketea. Las entradas por día cuestan G. 60.000 e incluye todas las actividades del día elegido.

En tanto, la entrada Full Access para participar de ambos eventos cuesta G. 100.000. Para conocer más detalles de la programación o de la organización se puede visitar la web de Paraguay Animation.