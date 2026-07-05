Día del cine paraguayo: películas disponibles de forma gratuita y legal en YouTube

El Día del Cine y el Audiovisual Paraguayo se estableció a partir de la promulgación, el 5 de julio de 2018, de la Ley N° 6106 “De fomento al audiovisual paraguayo”. Y uno de los temas pendientes sigue siendo la distribución y la disponibilidad al público de las películas ya estrenadas.

Algunos directores optaron por compartir directamente en YouTube sus producciones, por lo que en esta nota te contamos cuáles son las películas que pueden verse en forma gratuita y legal a través de esta plataforma.

“La afinación del diablo” (2018)

Combinando el documental y la ficción, el cineasta paraguayo Juan Carlos Lucas presenta este trabajo en torno a los orígenes del “transportado”, la técnica interpretativa del popular guitarrista Efrén “Kamba’i” Echeverría.

“Latas vacías” (2013)

La aclamada ópera prima del realizador Herib Godoy es otra producción que puede verse de forma gratuita en YouTube. La película fue realizada en la ciudad de Coronel Oviedo y sigue la historia de Alfonso (Aníbal Ortiz), un buscador de Plata Yvyguy que es golpeado por la tragedia. Tras huir del campo y de su doloroso pasado, sobrevive recolectando latas y como reciclador en el vertedero.

“Che Pykasumi, la película” (2011)

El realizador Ermes Medina Valiente estrenó en el año 2011 este largometraje que recrea la historia de amor entre Cecilio Valiente y Luisa Carmona, que dio origen al poema “Che Pykasumi”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

José Fleitas y Alicia Arce asumen los roles principales en esta producción, cuya historia transcurre en la ciudad de Yaguarón y reúne a otros actores como Claudia Scavone, Calolo Rodríguez, entre otros.

“La cárcel del barrio” (2016)

Esta película escrita y dirigida por Jeremías Espínola está ambientada en el año 2005. La trama sigue a Juan Carlos (Jorge Fernández), quien busca a su abuelo desaparecido en la década de 1980. Su compañera en el COBUP (Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Dictadura) le comenta que hay una casa donde presumiblemente se llevaban a cabo torturas y podría haber cuerpos sepultados.

El reparto de esta realización, a cargo de Creo Producciones Paraguay, incluye a Ruben Milessi, Teresita Maciel, Lizzie Gomez, Cristhian Aguilera y Henry Fornerón.

“Fin de la línea” (2013)

Este thriller dirigido por Gustavo Delgado, cineasta fallecido en el año 2015, presenta a un grupo de policías que se infiltran en una red criminal que está utilizando a Paraguay como país de tránsito. Está basada en hechos reales y cuenta con las actuaciones de Lucía Valdez, Marcelo Merlo y Bichi González.