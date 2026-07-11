Entrevista con Blake Webb, el actor de la serie “Rosario Tijeras” que está cautivado con Paraguay

Blake Webb describió que su llegada a Paraguay “fue un poco aleatoria”, ya que está tratando de visitar todos los países de Latinoamérica. El actor, que formó parte de la quinta temporada de la serie de Netflix “Rosario Tijeras”, también se desempeña como psicoterapeuta, atendiendo pacientes a distancia.

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Recordó que estaba en Brasil y debía regresar a Estados Unidos para hacer un trabajo. Pero, cuando este se canceló, debió decidir el próximo destino de su ruta: Bolivia, Paraguay o Uruguay.

La curiosidad lo atrajo hacia este país, ubicado en el centro de Sudamérica, del que -confiesa- no sabía nada.

“Llegué aquí sin saber nada, pero a veces así me gusta vivir. Yo fui a Chile y Argentina, el año pasado, no sabía mucho. Siento que Paraguay es un enigma, un misterio”, indicó.

En este sentido, afirmó que habitualmente en Estados Unidos la gente tiene referencias de Brasil, México, Argentina y otros países, pero nadie habla de Paraguay.

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El actor aseguró que para él ha sido una bendición llegar a nuestro país y que esto haya coincidido con el estreno de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”, donde interpreta a El Gringo. “Creo que es el mejor lugar para estar”, afirmó.

Destacó el amor que encontró en el público paraguayo hacia la serie mexicana protagonizada por Bárbara de Regil, que sigue la historia de una guerrera de uno de los barrios más pobres y peligrosos de México.

Blake Webb, que lleva viviendo en México desde la pandemia, confesó que cuando le llegó la propuesta de audicionar para la serie no conocía nada de esta producción, basada en el libro homónimo de Jorge Franco.

“Tuve que buscar qué es ‘Rosario Tijeras’. Sé que esto no es muy interesante, porque hubiera sido más interesante decir que soy súper fan. Pero quizás me ayudó esto a no estar desesperado”, dijo.

Agregó que sí deseaba con ansias el papel y que, después del segundo casting, comenzó a ver los episodios y se volvió “medio adicto” a la serie. “Es muy adictiva y uno se puede poner a ver fácilmente cinco capítulos”, expresó.

El actor afirmó que una de las cosas que más le atrajo de El Gringo fue la posibilidad de estar presente en varios episodios de la serie, ya que en México “los papeles gringos suelen ser muy chiquitos”.

Señaló además que su personaje comenzó a modificarse cuando vieron que podía hablar en español, ya que en el libreto se habían estipulado solamente diálogos en inglés.

“Terminó siendo un papel de 90% español y 10% inglés. Entonces yo pude usar esa habilidad de hablar en español que llevo muchos años desarrollando. Eso fue una bendición muy grande”, acotó.

La experiencia de Webb entre México y EE.UU.

Blake Webb también ha participado en series estadounidenses como “13 Reasons Why”, “Good Trouble” o “The Rookie”. Aseguró que la principal diferencia que encuentra entre filmar en Estados Unidos y en Latinoamérica es la rigidez del sindicato y las reglas que se establecen.

Recordó que, en noviembre pasado, estuvo en Estados Unidos grabando un capítulo para otra serie que saldrá en Netflix. Estando en el edificio del estudio donde estaba el departamento de vestuario, comenzó a llover y se tuvieron algunos relámpagos.

“Yo nada más tenía que caminar 20 o 30 metros para llegar a mi tráiler desde el edificio. Esperé unos 20 minutos y dije ‘ya, como no hay lluvia’. Me fui al tráiler y se molestaron. Me dijeron ‘no puedes, hay una regla que no puedes estar fuera creo que media hora después de un relámpago que estuvo cerca”, comentó.

Agregó que este es simplemente un ejemplo de qué tan estrictos son en Estados Unidos. Afirmó también que en México se grabaron 40 episodios de la serie en tres meses, algo que en Estados Unidos demoraría más de un año.

“De cada cosa graban más tomas, tardan más, hay más reglas, es más estricto en cuestión de horas”, agregó el actor y afirmó que no tiene ninguna preferencia especial a la hora de trabajar en estos dos países.

Afirmó que aún no tuvo la oportunidad de ver cine paraguayo, pero que ya le dieron una lista de recomendaciones entre las cuales figura “7 Cajas”.

Dos décadas deseando ser actor

Blake Webb comentó que esperó cerca de dos décadas para convertirse en actor, desde que vio “Mi pobre angelito” y decidió qué eso era lo que quería hacer regularmente.

“Veía películas como ‘La amenaza fantasma’ de Star Wars u otras donde salían niños de mi edad. Yo decía ‘podría hacer eso”, indicó.

Comentó que sus padres son muy religiosos y, en ese momento, eran muy cerrados a que él pueda hacer algo vinculado a la actuación. Recién cuando tenía 27, 28 años, tras haber conversado con su padre, este lo alentó a probar una clase de actuación.

“Tomé una clase y me di cuenta de que podía hacer esto porque tenía algo de habilidad, algo de talento”, remarcó. Indicó que primeramente actuó en películas de bajo presupuesto y, luego, se mudó a la ciudad de Los Ángeles, para finalmente asentarse en México.

Entre la psicoterapia y la interpretación

¿Qué tanto aporta su experiencia como psicoterapeuta en la construcción de los personajes? Ante esta consulta, Webb indicó que para construir sus personajes lo que hace es tomar su personalidad y ponerla en la escena o en la situación de la escena.

No obstante, también destaca que esta profesión le ha permitido encarar la actuación sin la presión de “necesitar un papel a la fuerza para pagar la renta”.

“Los actores, a veces, tenemos mucha ansiedad porque hay mucha inestabilidad, incertidumbre. Es una carrera bastante difícil, tanto en México como en Estados Unidos o Argentina”, remarcó.

Tras su llegada al país, Blake Webb ofreció varias entrevistas y también se tomó fotografías con fanáticos de la serie. Igualmente fue a visitar San Bernardino y a festejar el triunfo de la Albirroja ante Alemania en calle Palma.

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Finalmente, destacó la calidez y el cariño que ha encontrado en nuestro país. “Quiero agradecer a Paraguay por recibirme con mucho cariño, con mucho amor. Sé que coincidió con lo de la serie, pero la gente aquí es muy buena. Me sentí en mi hogar todo el tiempo”, remarcó.

En este sentido, señaló que si Paraguay estuviera más cerca de Estados Unidos, de su familia y de los rodajes, seguramente elegiría a nuestro país para establecerse.

“Es el país más cariñoso que he conocido en mi vida. Solo eso”, concluyó.