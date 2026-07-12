Una película con Natalia Oreiro abrirá el diálogo sobre las familias de personas privadas de libertad

La proyección se realizará el martes 14 de julio a las 18:00 en el Auditorio del Congreso Nacional y forma parte de “La mujer de la fila: cuidados, resistencias y derechos”, una iniciativa organizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), en conjunto con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y con el apoyo del Ministerio de Justicia.

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La película pone el foco en las mujeres que, sin estar privadas de libertad, afrontan las consecuencias del encarcelamiento de un familiar. A través de esa historia, aborda las experiencias de madres, hijas, hermanas, parejas y abuelas que sostienen los vínculos familiares mientras acompañan a personas recluidas en centros penitenciarios.

Además de la función abierta, la programación se desarrollará del 13 al 16 de julio e incluirá un cine debate en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE), encuentros con familiares y organizaciones de la sociedad civil, así como espacios de capacitación y diálogo con autoridades.

Las actividades contarán con la participación de Andrea Casamento, cuya historia inspiró la realización de la película, y de Patricia Tevez, integrantes de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD). Ambas compartirán su experiencia en el trabajo de acompañamiento y defensa de los derechos de las familias de personas privadas de libertad.

Con esta propuesta, los organizadores buscan generar espacios de intercambio y reflexión sobre una realidad poco visibilizada, poniendo en discusión el impacto que el sistema penal tiene en el entorno familiar de quienes cumplen una condena.